希臘修改勞動法 允許勞工每天上工13小時

希臘修改勞動法 允許勞工每天上工13小時2025/10/16 21:20 即時新聞／綜合報導
希臘改革勞動法，允許勞工每天上班13小時。示意圖。（法新社資料照）
希臘國會今（16日）通過由政府推動的法律，允許勞工「每天上班13小時」，但此措施有天數限制，且只適用於民間私營部門或公司行號。
《法新社》報導，這項法案受到工會團體與激進左翼聯盟政黨（Syriza）激烈反對，工會批評這項措施根本是中世紀產物，激進左翼聯盟甚至譴責此法案是「立法怪物」。
但希臘政府堅稱，單日勞動13小時的方案並非強迫性，不但只適用於私營企，且雇主每年最多只有37天能申請使用此措施。
希臘政府改革勞動法是為了幫助服務業者，緩解他們在旅遊旺季找不到充足人手的窘境，而希臘政府已將每週上班6天的制度合法化，這也是為了應付某些行業的人力需求，例如旅遊業。
希臘勞動部長凱拉梅烏斯（Niki Kerameus）說：「我們現在給予（雇員）可能性，為同一位雇主做更多事，不用通勤，薪水還增加40%。」
儘管凱拉梅烏斯聲稱雇主不能強迫員工加班，但工會與抗議人士並不同意這個觀點，他們認為不配合加班的員工，可能會被雇主炒魷魚。
根據歐盟統計局（Eurostat）數據，希臘人每週工作時數平均達39.8小時，而歐盟平均值是35.8小時。
