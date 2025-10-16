為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    希臘修改勞動法 允許勞工每天上工13小時

    2025/10/16 21:20 即時新聞／綜合報導
    希臘改革勞動法，允許勞工每天上班13小時。示意圖。（法新社資料照）

    希臘改革勞動法，允許勞工每天上班13小時。示意圖。（法新社資料照）

    希臘國會今（16日）通過由政府推動的法律，允許勞工「每天上班13小時」，但此措施有天數限制，且只適用於民間私營部門或公司行號。

    《法新社》報導，這項法案受到工會團體與激進左翼聯盟政黨（Syriza）激烈反對，工會批評這項措施根本是中世紀產物，激進左翼聯盟甚至譴責此法案是「立法怪物」。

    但希臘政府堅稱，單日勞動13小時的方案並非強迫性，不但只適用於私營企，且雇主每年最多只有37天能申請使用此措施。

    希臘政府改革勞動法是為了幫助服務業者，緩解他們在旅遊旺季找不到充足人手的窘境，而希臘政府已將每週上班6天的制度合法化，這也是為了應付某些行業的人力需求，例如旅遊業。

    希臘勞動部長凱拉梅烏斯（Niki Kerameus）說：「我們現在給予（雇員）可能性，為同一位雇主做更多事，不用通勤，薪水還增加40%。」

    儘管凱拉梅烏斯聲稱雇主不能強迫員工加班，但工會與抗議人士並不同意這個觀點，他們認為不配合加班的員工，可能會被雇主炒魷魚。

    根據歐盟統計局（Eurostat）數據，希臘人每週工作時數平均達39.8小時，而歐盟平均值是35.8小時。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播