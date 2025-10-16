迪士尼鐵粉31歲女離家失聯 幾個小時後竟滿身傷陳屍度蜜月樂園

美國1名女子被發現在迪士尼樂園飯店自殺死亡。（美聯社）

住在美國伊利諾州1名女子離家失聯幾個小時後，14日晚間被發現陳屍位於奧蘭多的迪士尼當代度假酒店（Disney’s Contemporary Resort），警方形容這是一宗明顯的「自殺」事件。

英媒《太陽報》今（16）日報導，死者是31歲的艾奎茲（Summer Equitz），她是迪士尼超級粉絲，去年在迪士尼樂園度蜜月，年底宣布懷孕。法醫確認艾奎茲的身分後提到，死因是多處鈍器擊傷。

請繼續往下閱讀...

據報導，艾奎茲未告知任何人單獨離開了伊利諾州住家，飛往佛羅里達州（Florida）。艾奎茲的家人一開始在尋人貼文中寫道，「她沒跟我們說就自己訂了機票過去，真的很遺憾。」呼籲在迪士尼樂園的遊客若見到她應立刻報警。

不過，佛州警方14日晚間接獲通報，有人陳屍迪士尼當代度假酒店。網路上流傳的照片顯示，警方在飯店單軌列車軌道旁的觀景台，搭起1頂白色帳篷，而死者就是艾奎茲。案發初期社群媒體上有傳聞指稱，疑似有人遭到單軌列車撞擊，但官方很快就否認了這項說法。

警方拒絕透露更多的案情細節，指稱這是一宗「自殺」案件。此外，上週也有60多歲的女性在加州（California）迪士尼的鬼屋，疑因驚嚇過度，心臟病發作昏迷，最終不幸離世。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法