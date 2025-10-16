為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    迪士尼鐵粉31歲女離家失聯 幾個小時後竟滿身傷陳屍度蜜月樂園

    2025/10/16 22:15 即時新聞／綜合報導
    美國1名女子被發現在迪士尼樂園飯店自殺死亡。（美聯社）

    美國1名女子被發現在迪士尼樂園飯店自殺死亡。（美聯社）

    住在美國伊利諾州1名女子離家失聯幾個小時後，14日晚間被發現陳屍位於奧蘭多的迪士尼當代度假酒店（Disney’s Contemporary Resort），警方形容這是一宗明顯的「自殺」事件。

    英媒《太陽報》今（16）日報導，死者是31歲的艾奎茲（Summer Equitz），她是迪士尼超級粉絲，去年在迪士尼樂園度蜜月，年底宣布懷孕。法醫確認艾奎茲的身分後提到，死因是多處鈍器擊傷。

    據報導，艾奎茲未告知任何人單獨離開了伊利諾州住家，飛往佛羅里達州（Florida）。艾奎茲的家人一開始在尋人貼文中寫道，「她沒跟我們說就自己訂了機票過去，真的很遺憾。」呼籲在迪士尼樂園的遊客若見到她應立刻報警。

    不過，佛州警方14日晚間接獲通報，有人陳屍迪士尼當代度假酒店。網路上流傳的照片顯示，警方在飯店單軌列車軌道旁的觀景台，搭起1頂白色帳篷，而死者就是艾奎茲。案發初期社群媒體上有傳聞指稱，疑似有人遭到單軌列車撞擊，但官方很快就否認了這項說法。

    警方拒絕透露更多的案情細節，指稱這是一宗「自殺」案件。此外，上週也有60多歲的女性在加州（California）迪士尼的鬼屋，疑因驚嚇過度，心臟病發作昏迷，最終不幸離世。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播