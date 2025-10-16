為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國人大：王春寧等4共軍將領嚴重違紀違法被罷免

    2025/10/16 21:30 中央社
    中國全國人大常委會今天發布公報，中共解放軍將領王春寧、張林、高大光、汪志斌等4人，是因「涉嫌嚴重違紀違法」而被罷免人大代表職務。圖為全國人大三次會議閉幕式的畫面。（歐新社）

    中國全國人大常委會今天發布公報，中共解放軍將領王春寧、張林、高大光、汪志斌等4人，是因「涉嫌嚴重違紀違法」而被罷免人大代表職務。圖為全國人大三次會議閉幕式的畫面。（歐新社）

    中國全國人大常委會今天發布公報披露，9月間被罷免全國人大代表身分的中共解放軍將領王春寧、張林、高大光、汪志斌等4人，是因「涉嫌嚴重違紀違法」而被罷免職務。但公報並沒有提到這4人「嚴重違紀違法」的具體內容。

    根據北京日報等媒體報導，中國人大網今天發布9月30日出版的「全國人民代表大會常務委員會公報」，提到上述內容，形同證實這4名將領係因被查而落馬。

    公報提到，前中共中央軍委後勤保障部長張林、前中央軍委聯勤保障部隊原政治委員高大光等二人，因「涉嫌嚴重違紀違法」，中央軍委後勤保障部7月21日召開軍人代表大會，決定罷免張林、高大光的全國人大代表職務。

    其次，前中共火箭軍紀律檢查委員會書記、前監察委員會主任汪志斌，因「涉嫌嚴重違紀違法」，由中共陸軍7月18日召開軍人代表大會，決定罷免汪志斌的全國人大代表職務。

    此外，前中共武警部隊司令員王春寧，也因「涉嫌嚴重違紀違法」，由武警部隊7月25日召開軍人代表大會，決定罷免王春寧的全國人大代表職務。

    公報披露前，中國全國人大常委會已於9月12日公告，王春寧、張林、高大光、汪志斌被罷免全國人大代表職務。

