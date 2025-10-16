為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    全美首例！ 打擊竊盜案 加州長灘市出招「限制」自助結帳

    2025/10/16 19:28 即時新聞／綜合報導
    美國加州長灘市祭出全美首例自助結帳限制規定，示意圖。（法新社）

    美國加州長灘市祭出全美首例自助結帳限制規定，示意圖。（法新社）

    因應零售盜竊案件激增，美國加州長灘市祭出全美首例自助結帳限制規定。新法規定，當地大型超市與藥局每三台自助結帳機，就需配備一名工作人員監看，否則不得使用；同時也限制每位顧客最多只能自助結帳15件商品。此舉引發零售業者與消費者正反兩極意見。

    紐約郵報》報導，長灘市近日通過名為「安全商店需配足人力」的全新條例，規定大型超市與藥局在每三台自助結帳機旁，必須安排一名員工駐守，否則不得使用。新規上路後，不少店家因人力不足，只能關閉自助結帳區。有一間超市甚至貼出公告表示「目前我們無法開放自助結帳區，原因是依據長灘市新法規」。

    根據美國全國零售聯合會數據，2023年全美零售竊盜案件較2019年暴增93%。市府指出，竊盜案件極其普遍，且許多案件未被通報，造成工作環境惡劣、員工人身安全備受威脅。新法同時規定，自助結帳機每位顧客最多僅能結帳15項商品，藉此降低管理難度與風險。當地超市工會代表則認為，這有助提升第一線收銀人員的工作安全與職場保障。

    然而，新法上路後也引來部分消費者抱怨，認為購物流程變得更加繁瑣。有消費者抱怨「所有店家都關閉自助結帳了，真的很不方便」。不過，這項由城市層級率先立法限制自助結帳的條例，也成為全美首例，已引發其他城市關注是否跟進。

    過去，面對竊盜問題，零售業者多半仰賴自身防盜措施因應，例如將商品上鎖、增設監控設備與保全人員等。然而，近年來零售員工因制止竊賊而遭攻擊的事件頻傳，例如紐約一名居家用品店員工被刺傷、德州則曾發生保全中彈喪命的憾事，也讓店家與主管機關，不得不正視員工的安全問題。

