制裁南韓企業！本屆LOL世界賽中國主播不能唸出這隊名 笑翻網友

《英雄聯盟》LCK韓國聯賽中，韓華在自家賽區取得第二名成績，挺進本屆在中國舉行的《英雄聯盟》全球世界賽。（取自英雄聯盟官方YouTube）

中國宣布制裁南韓韓華集團子公司、造船巨頭「韓華海洋」。不過，韓華集團子公司經營的電競隊伍韓華電競（Hanwha Life Esports，簡稱HLE）打入了本屆現在正在舉行的《英雄聯盟》（LOL）世界賽，導致中國主播在唸到韓華隊名時，不能以中文隊名稱呼。不少玩家得知後，笑翻直喊中國「玻璃心」。

《英雄聯盟》LCK韓國聯賽中，韓華在自家賽區取得第二名成績，挺進本屆在中國舉行的《英雄聯盟》全球世界賽。有網友發現韓華昨（15）日出賽時，主播、賽評反常不以「韓華」稱呼隊名，而是以「H、L、E」稱呼。

隨後有玩家透露，聽到有中國職業選手在直播中提到此事，表示因為中國將「韓華海洋」列入制裁名單，因此本次全球總決賽中，中國當地比賽和LPL賽區人員，不得以任何方式提到「韓華」名稱，只能以「H、L、E」三字母稱呼。目前尚不清楚中國是否對其他賽區主播、賽評提出相關要求。

不過，本報觀察，昨日韓華出戰中國戰隊時，不少中國粉絲舉牌力挺韓華，幫忙加油，支持喜愛戰隊的心完全不受制裁影響；而昨天整日賽程結束，進行抽籤決定隔日對戰組合環節，當韓華的籤被抽出時，台下不少中國粉絲仍開心地大喊「韓華！」看來尚未收到「黨」的通知。

消息傳出後，網友笑翻表示：「真假 這麼玻璃XD」、「政治一直介入遊戲 真的蠻可悲的」、「我看B站直播有人誤說韓華然後馬上改口」、「真假，笑死，還有可能影響其他賽區解說？」、「要不直接禁播吧」。

中國商務部14日宣布，因應美國對中國海事與造船業推動「301調查」，決定對韓華海洋五家美國關聯企業實施反制，包括韓華費城造船廠、韓華航運等，禁止中國境內組織與個人與其交易。此舉被解讀為北京警告南韓勿過度參與美國「讓美國造船業再次偉大」（MASGA）計畫。該計畫以韓華去年收購費城造船廠為核心，旨在重振美國造船工業，被視為美韓產業與國防合作的象徵。

