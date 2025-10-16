為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    從淚水中誕生！日氣象廳認證「N-net」提早20秒發地震警報準確性

    2025/10/16 20:10 即時新聞／綜合報導
    日本氣象廳昨（15）日正式啟動最新觀測系統網「N-net」，並透露它可提前20秒發布地震警報。（圖擷取自@C2010NIED 社群平台「X」）

    日本氣象廳昨（15）日正式啟動最新觀測系統網「N-net」，並透露它可提前20秒發布地震警報。（圖擷取自@C2010NIED 社群平台「X」）

    近年全球各國進入地震活躍期，其中日本政府為了防範評估恐帶來重大災損的「南海海槽地震」發生，經過多年研究與提前佈署，氣象廳終於在昨（15）日正式啟動最新觀測系統網「N-net」，並透露它可提前20秒發布地震警報。消息一出，掀起日本各界關注與讚嘆，同時感慨它的誕生充滿令人不捨的辛酸。

    綜合日媒報導，氣象廳15日新啟動的觀測系統「N-net」，由日本文部科學省管轄防災科學技術研究所（NIED）2019年開始研發與建設觀測系統「N-net」，透過海底電纜連接高知縣室戶市和宮崎縣串島市的日向灘一帶，該地區被許多專家推測是南海海槽地震的震源區。同時，NIED還有設置18台地震與海嘯觀測裝置搭配「N-net」運作。

    氣象廳表示，「N-net」觀測日本近海地震的準確性經過驗證，目前已認可「N-net」可以用於發布緊急地震警報，甚至可以比過去提早20秒發布；另外，NIED今年6月曾指出，「N-net」能夠提前最多20分鐘，偵測到遠方的海嘯發生。報導指出，「N-net」的離岸系統已於去年10月率先運行，沿岸系統則在今年6月竣工。

    這項消息分享到在日本社群平台後，獲得超過2100多萬人次大量關注，許多日本網友紛紛感謝所有專業人士、團體付出的辛勞，大幅提高民眾逃生與保命機率。還有網友以自己生病經歷為例，透露他罹患的疾病正因為有先人的淚水，後人才得以找出治療方式，「N-net」能有提早20秒的機制，也是從無數先人的淚水中誕生，請務必好好珍惜它。

