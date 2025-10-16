他攜價值70萬寶可夢卡牌入境新加坡 少「1動作」慘遭沒收

一名男子攜帶寶可夢卡入境新加坡，因未向海關申報遭全數沒收。（擷取自新加坡移民與關卡局臉書）

近日，新加坡一名25歲男子返國時，行李箱內價值逾3萬新幣（約新台幣70萬元）的寶可夢卡牌，因未依規定申報，被海關當場扣回，損失慘重。對此，新加坡海關已介入調查。

據《新加坡海峽時報》 報導，這起事件發生在本月10日，當時男子在樟宜機場第一航廈接受例行檢查，海關人員詢問是否有要申報的物品時，男子堅稱行李內並無需要申報的東西。怎料經X光檢查後，海關發現行李箱內裝有大量不同款式的寶可夢卡牌，經初步估價，總值超過3萬新元（約新台幣70萬元），已超過新加坡入境標準。

對此，新加坡移民與關卡局（ICA）表示，因近年寶可夢卡牌，在年輕投資者之間再度掀起熱潮，不少人視其為一種投資，希望獲取超越傳統股市的報酬。因目前尚不清楚該男子持卡來源，及是否涉及商業用途，目前已由新加坡海關單位介入調查。

除此之外，ICA也發文提醒，旅客入境新加坡前，若在國外購買商品總價超過500新幣（約1.2萬台幣）就必須主動申報並繳納相關稅費。如果不確定是否需要申報，應選擇紅色通道，或直接向新加坡海關稅款繳納處進行申報。

