尷尬！中國隊選手狂聞「臭花」差點吐 亞錦賽頒獎台嫌棄反應全都錄

中國隊選手林詩棟（中）覺得印度主辦方提供的花束很臭，嫌棄表情全被拍下。（本報合成，擷取自Threads）

2025年亞洲團體桌球錦標賽男子組決賽於昨晚（15日）落幕，中國隊擊敗香港隊奪下3連霸。不過，頒獎儀式上出現的「臭花事件」卻意外掀起熱議，中國選手林詩棟聞到印度主辦方贈送的花束後，當場露出反胃表情，甚至直喊「花兒有股臭味」，影片曝光後引發兩極評論。

本屆亞錦賽由印度主辦，中國隊派出王楚欽、林詩棟、梁靖崑等主力出賽，以壓倒性實力橫掃香港隊封王，香港則寫下隊史最佳銀牌紀錄，台灣與日本並列銅牌。頒獎時，印度主辦方致贈每隊花束與玩偶以示祝賀，未料林詩棟在聞花時瞬間皺眉、掩鼻、甚至差點作嘔，還笑著要隊友也聞聞看。

畫面曝光後，有網友批評他「即使不好聞也不應該這樣表現出來，要尊重別人 」、「好臭還一直聞 自虐屬性無誤」、「欸不能稍微表情管理一下嗎」、「你嫌的也許是對方用心盡力的對待」。

但也有大批中國網友護航、一面倒力挺林詩棟，「真性情流露，賽場內外皆顯風采」、「這一細節展現了林詩棟賽場外真實可愛的一面，與他比賽中沈穩專注的形象形成反差」、「太可愛了，圈粉無數」。

