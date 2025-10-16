嫌賺太多！國外實況主公開後台數據收益破10億 宣布關閉所有盈利

MoistCr1TiKaL日前突然宣布，將關閉訂閱、抖內等一切盈利功能。（圖擷取自MoistCr1TiKaL YT）

在Twitch、YouTube平台上共有超過2000萬人追蹤的實況主 MoistCr1TiKaL，日前突然喊「別浪費錢在我這種傢伙身上」，並宣布關掉所有訂閱、抖內、付費留言等收益功能。昨日他曝光自己後台數據，可見收益高達4130萬美元（超過新台幣12億元），他表示，希望大家別再把錢花在他身上，可以把錢捐給真正需要的人。他也澄清，並不是要發起什麼實況界革命，只是認為公開收益是「一種坦白」。

MoistCr1TiKaL（本名 Charles White Jr.，也常被稱作 penguinz0）是YouTube和Twitch上非常受歡迎的實況主，以面對任何狀況時，都能以低沉而平靜、近乎無表情的語音語調成為特有風格，同時具有強烈道德觀，是非對錯觀念明確，也是他廣受喜愛的原因之一。

MoistCr1TiKaL日前突然宣布，將關閉訂閱、抖內等一切盈利功能，昨日他再度上傳影片，公開了自己從2007年開始Twitch上所有的後台收益數據。前2年大概只賺了5.5萬美元（約新台幣168萬元），後2年爆增到128萬美元（約新台幣3922萬元）。2021年，他和Twitch簽約，在平台要求下定時播放廣告，光此收益就高達415萬美元（約新台幣1.27億元），還不包含贊助商合作，實際上可能更多。

此外，他的YouTube收益更達3580萬美元（約新台幣10.97億元），兩平台相加後高達新台幣12億元以上。

MoistCr1TiKaL說，他其實沒有要發起「實況革命」，他不在乎其他創作者是否繼續開啟盈利功能。只是他認為，有許多創作者會對自己的收入刻意低調，害怕觀眾認為他們太有錢而失去親近感，而他公開收益，只是想誠實面對。

MoistCr1TiKaL提到，他的很多觀眾每天努力工作，只賺到幾千塊錢，回家後看他的直播卻還抖內他錢，這種情況真的讓他感到很不安，這是他決定關掉盈利的原因之一。他也說，如果真的有人不捐錢就難受，那就把錢捐給有需要的人吧。

他的YouTube收益更達3580萬美元。（取自MoistCr1TiKaL YT）

MoistCr1TiKaL公開了自己從2007年開始Twitch上所有的後台收益數據。前兩年大概只賺了5.5萬美元（約新台幣168萬元），後兩年爆增到128萬美元（約新台幣3922萬元）。2021年，光廣告收益就高達415萬美元（約新台幣1.27億元）。（取自MoistCr1TiKaL YT）

