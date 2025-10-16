為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    以色列確認2具人質遺體身分 其中1人為守護戰友身亡

    2025/10/16 16:44 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列國防部長卡茲在X上表示，他代表以色列國防機構向罹難者家屬表達哀悼。（美聯社）

    以色列國防部長卡茲在X上表達哀悼。（美聯社）

    以軍今（16）日宣布，已確認前一天哈瑪斯移交的2具人質遺體的身分，他們分別是海曼（Inbar Hayman）與阿特拉什（Mohammad al-Atrash）。

    根據法新社報導，以軍16日表示，在法醫完成身分確認程序後，以軍代表通知了海曼和阿特拉什的家人，他們的遺體已被送回安葬。

    海曼是1位來自以色列海法的塗鴉藝術家，化名「粉紅」（Pink）。她2023年10月7日因哈瑪斯襲擊遇害時年僅27歲。阿特拉什是1位39歲的軍士長，具備貝都因（Bedouin）血統。他同日亡於與哈瑪斯的戰鬥之中。

    以色列國防部長卡茲在X上表示，他代表以色列國防機構向罹難者家屬表達哀悼。他補充說，海曼2023年10月7日被哈瑪斯綁架與殺害，阿特拉什則以非凡的英勇精神保衛部隊士兵後陣亡。

    卡茲晚些時候威脅稱，如果哈瑪斯不遵守停火協議歸還人質，以色列將重啟戰鬥。

    以色列總理納坦雅胡辦公室指出，政府對這2個家庭以及所有遇難人質的家屬「深感悲痛」。該辦公室強調，哈瑪斯必需履行加薩停火協議，將人質確實送回以色列。

    值得注意的是，此前哈瑪斯稱已歸還所有能夠找到的遺體，並表示需要特殊回收設備來取回協議承諾的剩餘屍體。

