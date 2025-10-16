以色列確認2具人質遺體身分 其中1人為守護戰友身亡

以色列國防部長卡茲在X上表示，他代表以色列國防機構向罹難者家屬表達哀悼。（美聯社）

以軍今（16）日宣布，已確認前一天哈瑪斯移交的2具人質遺體的身分，他們分別是海曼（Inbar Hayman）與阿特拉什（Mohammad al-Atrash）。

根據法新社報導，以軍16日表示，在法醫完成身分確認程序後，以軍代表通知了海曼和阿特拉什的家人，他們的遺體已被送回安葬。

請繼續往下閱讀...

海曼是1位來自以色列海法的塗鴉藝術家，化名「粉紅」（Pink）。她2023年10月7日因哈瑪斯襲擊遇害時年僅27歲。阿特拉什是1位39歲的軍士長，具備貝都因（Bedouin）血統。他同日亡於與哈瑪斯的戰鬥之中。

以色列國防部長卡茲在X上表示，他代表以色列國防機構向罹難者家屬表達哀悼。他補充說，海曼2023年10月7日被哈瑪斯綁架與殺害，阿特拉什則以非凡的英勇精神保衛部隊士兵後陣亡。

卡茲晚些時候威脅稱，如果哈瑪斯不遵守停火協議歸還人質，以色列將重啟戰鬥。

以色列總理納坦雅胡辦公室指出，政府對這2個家庭以及所有遇難人質的家屬「深感悲痛」。該辦公室強調，哈瑪斯必需履行加薩停火協議，將人質確實送回以色列。

值得注意的是，此前哈瑪斯稱已歸還所有能夠找到的遺體，並表示需要特殊回收設備來取回協議承諾的剩餘屍體。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法