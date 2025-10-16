嬌生爽身粉致癌爭議 英3000人集體訴訟控隱瞞風險

嬌生嬰兒爽身粉疑似含有致癌物石棉，英國3000人提集體訴訟。嬌生嬰兒爽身粉示意圖。（法新社檔案照）

美國醫療保健巨擘嬌生（Johnson & Johnson, J&J）因其嬰兒爽身粉涉嫌致癌，在美國面臨數萬起訴訟後，如今戰火延燒至英國。一項涉及3000人的重大法律訴訟已在英國提起，指控該公司刻意銷售含有致癌物石棉（asbestos）的嬰兒爽身粉，並隱瞞相關風險長達數十年。

根據英國廣播公司（BBC）報導，這起訴訟的核心，是嬌生的內部備忘錄與科學報告。訴訟文件指控，嬌生早在1960年代即知其滑石粉（talc）產品含有纖維狀滑石、透閃石（tremolite）和陽起石（actinolite），這些礦物在纖維狀形態下被歸類為石棉，與致命癌症相關。

請繼續往下閱讀...

訴狀稱，儘管嬌生知情，卻從未在其嬰兒爽身粉的包裝上加註警告，反而發起大規模行銷活動，將其描繪成純淨與安全的象徵。原告方律師估計，在英國尋求的賠償金額可能高達數億英鎊，此案可能成為英國史上最大的產品責任案件。

嬌生則否認所有指控，其聲明強調，其嬰兒爽身粉「符合所有必要的監管標準，不含石棉，也不會致癌」。

美國官司判賠數十億美元 嬌生採破產策略應對

英國的法律行動，反映了美國大規模的訴訟浪潮。在美國，嬌生已面臨數萬起訴訟，原告已獲判數十億美元的損害賠償，但該公司在部分案件中成功上訴。嬌生也曾三度試圖透過聲請破產來解決訴訟，但均遭聯邦法院駁回。

根據《路透》報導，上週，嬌生剛被判賠償一名因間皮瘤（mesothelioma）去世的婦女家屬9.66億美元，是該公司面臨的最大判決之一。

嬌生已於2020年在美國停售含滑石粉的嬰兒爽身粉，英國則於2023年跟進，改用玉米澱粉產品。該公司已將其消費健康業務分拆為一家名為Kenvue的新公司，並稱與美國和加拿大以外的滑石粉相關訴訟責任，已轉移至Kenvue。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法