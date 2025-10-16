為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    公布訪談免遭斷章取義 自民黨新文宣部長鈴木貴子獲喝采

    2025/10/16 16:16 駐日特派員林翠儀／東京16日報導
    鈴木貴子在2024年擔任青年局長時積極參加台灣的活動，圖為她出席2024年10月在紀伊國屋書店舉辦的台灣書月展。（駐日特派員林翠儀攝）

    曾任自民黨青年局長的鈴木貴子，被高市早苗延攬為自民黨廣報本部長（相當於文宣部長），上任後她將黨高層接受媒體堵麥的訪談內容，包括逐字稿及提問媒體社名，全文貼上社群平台，這項嶄新的做法引起網民的喝采，認為可以減少媒體斷章取義惡意導引輿論的亂象。

    現年39歲的鈴木貴子，原本任職於NHK擔任節目導播，2012年代父出征參選北海道眾議員，但不幸落敗，不過在2013年以遞補方式成為眾議員，也是當時眾院最年輕的議員。

    貴子的父親鈴木宗男，在任眾議員期間因涉貪被判刑褫奪公權，將選區讓給女兒。他在2019年重出江湖，當選日本維新會比例選區參議員，今年他重返自民黨並連任參議員。鈴木宗男在日本政壇的爭議性極大，例如他的親俄羅斯立場，2023年獨排眾議訪問俄羅斯遭到批判，因此退出日本維新會。重返自民黨後力挺石破茂，在這次的逼宮風潮中，成為擁石派的代言人。

    貴子雖然為世襲議員，但政治立場和父親截然不同，她2022年擔任岸田內閣外務副大臣時，也因父親的親俄立場遭到議員質疑。2024年她擔任自民黨青年局長，不但率領大批青年局成員訪台，還積極參加台灣在日本舉辦的活動，展現親台的友善態度。

    貴子為黨內舊茂木派的成員，這次茂木再度參選自民黨總裁，貴子為茂木重塑網路形象引發話題。茂木在黨內有人緣不佳的印象，傳聞他出訪時一定要吃指定品牌的速食乾麵和礦泉水，否則就會大發雷霆。貴子也熟知這些傳聞，反而操作讓茂木自己以搞笑和自虐方式現身說法，將這些負面傳聞變成網路「迷因」；貴子稱茂木為「BOSS」，她說BOSS除了「人際關係」之外，其他都很值得推薦。

    茂木競選期間，貴子貼身隨行，高市延攬她擔任自民黨廣報本部長時，對貴子展現的忠誠度讚譽有加。高市說，貴子一直隨著茂木一起行動，平時只看到她充滿朝氣的一面，沒想到她那麼細心，連西裝上有沒有沾灰都會注意，還隨身帶著除塵滾筒；即使只是搭飛機1小時的移動，她也會為茂木拿出毛衣、下機後再幫忙穿上外套，照顧得無微不至。

    高市說，「這樣的人若能照顧整個黨、照顧我和黨內幹部，並在國會議員對外發聲時也能細心周到地協助，那就太好了。」

    貴子上任廣報本部長後，馬上拿出令人有感覺的新做法，就是把黨部人員面對媒體堵麥採訪的影片上字幕，並以逐字稿公布於社群平台，網友可以很快地看到完整的訪談內容，並化身監督者，監督媒體報導是否斷章取義或曲解內容。這項嶄新的做法也讓自民黨的官方社群平台粉絲人數近日大幅增加。

