道頓堀巨蟹「雙螯放假」中！螃蟹地標暫沒手 將於11月閃亮回歸

道頓堀巨蟹「雙螯放假」中！螃蟹地標暫沒手 將於11月閃亮回歸2025/10/16 16:33 即時新聞／綜合報導
大阪道頓堀著名餐廳「蟹道樂」的巨型螃蟹看板，為迎接11月6日的松葉蟹解禁日，將自10月16日起拆除招牌上的雙螯進行修復。（法新社）
大阪道頓堀著名餐廳「蟹道樂」的巨型螃蟹看板，為迎接11月6日的松葉蟹解禁日，將自10月16日起拆除招牌上的螃蟹雙螯進行修復。儘管標誌性的「和平手勢」暫時消失，但店鋪仍照常營業，並預告將以全新風貌回歸。
《JIJI.com》報導，大阪知名餐廳「蟹道樂」道頓堀本店宣布，為迎接11月6日的松葉蟹解禁日，店外巨型螃蟹看板的雙螯將從10月16日起進行保養維修，將暫時拆除。店家表示，這段期間是「休假」而非單純修理，會替蟹爪重新打磨、上緊螺絲，準備以更亮眼的姿態回歸。
儘管代表性的「蟹爪比耶」手勢將暫時消失，可能讓不少觀光客感到些許遺憾，但店鋪仍將照常營業。業者強調，蟹螯休假期間全體員工將以更多笑容和活力接待顧客，盼消費者持續支持，也別因看板暫時缺席而錯過美味料理。
蟹道樂表示，看板預計於11月6日松葉蟹解禁當天重新亮相。屆時螃蟹將以更亮眼、更具拍照打卡魅力的姿態回歸，重新擔綱道頓堀的視覺主角。業者希望民眾屆時能來見證看板的「升級回歸」，並一同迎接秋冬最受期待的松葉蟹季。
