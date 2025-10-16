為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    印尼發生規模6.7地震 未引發海嘯警報

    2025/10/16 14:32 即時新聞／綜合報導
    台灣時間今（16）日下午1時48分，印尼巴布亞省薩米縣（Sarmi Regency）發生規模6.7地震。（圖擷取自NWSGuam 社群平台「X」）

    台灣時間今（16）日下午1時48分，印尼巴布亞省薩米縣（Sarmi Regency）發生規模6.7地震。（圖擷取自NWSGuam 社群平台「X」）

    台灣時間今（16）日下午1時48分，印尼巴布亞省薩米縣（Sarmi Regency）發生規模6.7地震，根據美國地質調查所（USGS）監測資料，震源深度70公里，並未引發海嘯警報。

    綜合外媒報導，此次地震央位置在南緯2.3度、東經138.9度，位於印尼巴布亞省阿貝普拉（Abepura）以西195公里處山區。太平洋海嘯警報中心（PTWC）表示，這起地震未引發海嘯警報；印尼當局則在評估災情與損害狀況。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播