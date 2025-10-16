印尼發生規模6.7地震 未引發海嘯警報

台灣時間今（16）日下午1時48分，印尼巴布亞省薩米縣（Sarmi Regency）發生規模6.7地震。（圖擷取自NWSGuam 社群平台「X」）

台灣時間今（16）日下午1時48分，印尼巴布亞省薩米縣（Sarmi Regency）發生規模6.7地震，根據美國地質調查所（USGS）監測資料，震源深度70公里，並未引發海嘯警報。

綜合外媒報導，此次地震央位置在南緯2.3度、東經138.9度，位於印尼巴布亞省阿貝普拉（Abepura）以西195公里處山區。太平洋海嘯警報中心（PTWC）表示，這起地震未引發海嘯警報；印尼當局則在評估災情與損害狀況。

NO TSUNAMI THREAT FROM EARTHQUAKE - Oct 16, 2025



An earthquake with preliminary magnitude of 6.7 occurred at 3:48 PM ChST about near Papua Indonesia.



There is NO tsunami threat to based on all available data.



Additional Info: https://t.co/T2FWdTfePu pic.twitter.com/eyRNdmkLTx — NWS Guam ???????? （@NWSGuam） October 16, 2025

