只交出9具！哈瑪斯稱已歸還所有可尋獲遺體 以色列威脅恢復加薩戰鬥

10月15日，以色列士兵在耶路撒冷赫茨爾山（Mt. Herzl）軍事公墓，為遇害人質佩雷茨上尉（Captain Daniel Peretz）舉行葬禮，抬棺送行。（美聯社）

根據英國《衛報》報導，在15日晚間再移交2具遺體後，哈瑪斯已歸還了28名已故人質中的9具遺體，外加1具被以色列證實並非人質的遺體。哈瑪斯武裝分支「卡桑旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）在社群媒體上聲明，已「履行其協議承諾，移交所有在押的活著以色列囚犯，以及其能接觸到的屍體」。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）15日警告，若哈瑪斯拒絕遵守協議，以色列將恢復戰鬥。美國總統川普也向CNN表示，若哈瑪斯不遵守停火協議，他會考慮允許以色列軍隊恢復在加薩的戰鬥。「只要我一聲令下，以色列就會重返那些街道。如果以色列能進去把他們打得屁滾尿流，他們會那麼做的。」

請繼續往下閱讀...

在以色列威脅後，美國資深顧問15日晚間向媒體簡報，稱哈瑪斯正努力遵守歸還遺體的承諾。顧問表示，從加薩尋回遺體相當困難，因為該地區已被「粉碎」。他指出，儘管最初僅歸還4具遺體引發了「失望與憤怒」，但哈瑪斯隨後連續幾天歸還遺體，「速度與我們提供情報的速度一樣快。」

該顧問還透露，美國和其他調解方正考慮一項獎勵計畫，鼓勵民眾協助尋找已故人質遺體。土耳其也正商討派遣遺體尋回專家前往加薩。然而，以色列警告，若哈瑪斯歸還遺體速度過慢，可能會關閉拉法（Rafah）關口並減少援助物資。聯合國則呼籲以色列開放更多過境點，以因應加薩嚴重的人道危機。

停火協議的後續階段仍面臨重大挑戰。以色列要求哈瑪斯解除武裝並交出權力，但哈瑪斯至今拒絕。近期，哈瑪斯在加薩展開安全鎮壓，透過公開處決和與當地派系衝突，來鞏固其統治。

協議還要求以色列歸還360名巴勒斯坦人的遺體。據醫生描述，以色列當局迄今歸還的90具遺體中，許多顯示出酷刑和處決的跡象，包括蒙眼、手銬和頭部槍傷，這些爭議都可能動搖停火協議的基礎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法