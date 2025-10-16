白俄羅斯美女追模特夢遭騙至緬甸 慘死詐騙園區器官被拆賣

白俄羅斯26歲女子薇拉（Vera Kravtsova）。（擷取自X）

白俄羅斯26歲女子薇拉（Vera Kravtsova）為追逐模特兒夢，誤信網路徵才廣告，赴泰國參加面試，卻遭人拐至緬甸邊境的詐騙園區淪為奴隸，最後遭殺害、疑被摘取器官販售，震驚歐亞各國。

綜合外媒報導，薇拉原本希望在泰國高端時裝界發展模特兒事業，透過網路報名赴曼谷參加面試，卻被人以拍攝名義誘拐至緬甸邊境的非法詐騙中心。她被迫交出護照與手機，失去人身自由，也無法與外界聯繫，同時被要求「保持外貌吸引力、侍奉上級，並以欺騙富人為手段換取金錢」。若無法達標，便面臨毆打、性剝削或被摘取器官等威脅。

請繼續往下閱讀...

薇拉9月初被帶往緬甸後音訊全無。數週後，她的家人接獲勒贖訊息，要求支付50萬美元以領回遺體，否則將「處理屍體」。家屬拒絕後，不久接獲通知稱她已遭火化、器官被出售。

白俄羅斯外交部證實此案，正與當地政府合作追查真相。薇拉出生於白俄羅斯首都明斯克，曾任咖啡館服務生，夢想踏入演藝圈。她2017年曾參加《美國好聲音》試鏡，之後旅居中國與新加坡，近期定居泰國，並於9月20日前往緬甸仰光。

類似案件近年頻傳。另一名24歲西伯利亞女子達希尼瑪（Dashinima Ochirnimaeva）也因假模特兒工作被拐至詐騙園區，險遭販賣器官，所幸俄國外交官介入後成功獲救。

這些詐騙中心多由中國黑幫及緬甸民兵運營，至少10萬名外國受害者，這些中心以「高薪招聘」為名，實際進行強迫勞動與性剝削，部分更涉及跨國人口販運與器官買賣，成為全球最黑暗的犯罪溫床之一。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法