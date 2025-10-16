為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗引爆入黨潮 兩週吸引1.4萬名高市粉申請

    2025/10/16 14:42 駐日特派員林翠儀／東京16日報導
    高市早苗當選自民黨總裁後，申請加入自民黨的民眾明顯增加，引爆自民黨入黨潮。（歐新社）

    高市早苗當選自民黨總裁後，申請加入自民黨的民眾明顯增加，引爆自民黨入黨潮。（歐新社）

    高市早苗當選自民黨總裁後，申請加入自民黨的民眾明顯增加，引爆自民黨入黨潮。日媒報導，從4日以來到今天上午為止，有1萬4323人透過高市的官網申請入黨。自民黨9月公布的黨員數為91萬多人，而高市當選後，光是她一人就增加了1.6%。

    產經新聞報導，高市事務所表示，高市當選後很多民眾透過官網申請入黨，4日至15日之間突破1萬人，今天上午統計後共有1萬4323人。這幾天高市事務所人員為了處理入黨申請案，忙到不可開交。

    報導指出，高市從2021年首次參選自民黨總裁後，透過她的事務所申請入黨人數就明顯增加，而今年當選總裁後，申請人數比2021年增加5倍左右。而且其他議員方面，申請入黨的人數也有明顯增加。

    自民黨的黨員數在2020年底約113萬人，為自民黨在2012年奪回政權後的高鋒，但黨員數在近幾年持續下滑，尤其是石破茂擔任總裁的這一年大量減少。由於自民黨的黨員資格必須每年申請更新，很多黨員在石破任內放棄更新而自動退黨，導致今年9月統計的黨員數僅剩91萬人，較前一年的105萬人減少13%。

    高市事務所表示，這幾天不但申請入黨人數增加，而且放棄更新自動退黨的人也明顯減少。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播