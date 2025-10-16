高市早苗引爆入黨潮 兩週吸引1.4萬名高市粉申請

高市早苗當選自民黨總裁後，申請加入自民黨的民眾明顯增加，引爆自民黨入黨潮。（歐新社）

高市早苗當選自民黨總裁後，申請加入自民黨的民眾明顯增加，引爆自民黨入黨潮。日媒報導，從4日以來到今天上午為止，有1萬4323人透過高市的官網申請入黨。自民黨9月公布的黨員數為91萬多人，而高市當選後，光是她一人就增加了1.6%。

產經新聞報導，高市事務所表示，高市當選後很多民眾透過官網申請入黨，4日至15日之間突破1萬人，今天上午統計後共有1萬4323人。這幾天高市事務所人員為了處理入黨申請案，忙到不可開交。

請繼續往下閱讀...

報導指出，高市從2021年首次參選自民黨總裁後，透過她的事務所申請入黨人數就明顯增加，而今年當選總裁後，申請人數比2021年增加5倍左右。而且其他議員方面，申請入黨的人數也有明顯增加。

自民黨的黨員數在2020年底約113萬人，為自民黨在2012年奪回政權後的高鋒，但黨員數在近幾年持續下滑，尤其是石破茂擔任總裁的這一年大量減少。由於自民黨的黨員資格必須每年申請更新，很多黨員在石破任內放棄更新而自動退黨，導致今年9月統計的黨員數僅剩91萬人，較前一年的105萬人減少13%。

高市事務所表示，這幾天不但申請入黨人數增加，而且放棄更新自動退黨的人也明顯減少。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法