砸百萬邀女神去迪士尼約會 乾爹淪「夫妻NTR工具人」心碎崩潰

砸百萬邀女神去迪士尼約會 乾爹淪「夫妻NTR工具人」心碎崩潰2025/10/16 16:39 即時新聞／綜合報導
日本前地下偶像、寫真女星「遠月とうか」，日前陷入涉嫌隱瞞已婚事實，向粉絲收取高額約會費用。（圖擷取自@touka_aji IG、@touka_aji 社群平台「X」，本報合成）
日本前地下偶像、寫真女星「遠月とうか」，擁有清純甜美長相與火辣性感身材，社群帳號吸引逾13萬粉絲追蹤。但近日有男網友爆料，自己長期砸錢抖內支持遠月とうか，今年好不容易買到與女神1對1約會行程，卻意外得知隨行工作人員其實對方已婚丈夫，驚覺自己只是這對夫妻的工具人，讓他崩潰氣得控訴根本詐欺，消息掀起網友熱議。
據了解，日本一名男網友有在社群平台X（原推特）發文哭訴，自己追星追到徹底心碎的慘案。這名苦主描述，他追隨人氣網紅女神遠月とうか長達4年，這段期間還累積砸下超過500萬日圓（約新台幣103萬元）抖內支持她，並在今年4月豪擲60萬日圓（約新台幣12萬元），獲得邀請對方一起去迪士尼樂園約會的機會。
男網友指出，他除了花錢抖內，還經常寄送禮物給遠月とうか，對方也會私訊互動、發送各種交曖昧對話，讓他認為彼此持著曖昧不明的關係，所以由衷期待與心愛的女神約會。然而約會當天，一名自稱「工作人員」的男子陪同遠月とうか一起出現，讓這場從雙人變成3人約會，男網友還一手包辦「工作人員」所有門票、餐飲、交通等開銷。
等到整個夢幻約會結束後，男網友才偶然得知遠月とうか其實是已婚人妻，約會當天的「工作人員」其實是跟她丈夫。這個晴天霹靂的殘酷真相，令男網友精神崩潰，哀號自己花了幾百萬日圓，竟然被如此惡劣對待，哭訴自己根本是這對夫妻大玩「NTR（意指自己的另一半與他人發生關係）約會Play」的工具，怒轟2人蓄意詐欺。
消息曝光後，立即在網上掀起輿論風暴，大批網友湧入遠月とうか的社群平台痛斥她的行為「背叛粉絲」、「消費感情」。隨著事件持續發酵，前一陣子在社群平台減少活動的遠月とう，12日發文聲明，強調自己早就不是偶像，而是以網紅身分進行活動，目前已和警方及律師合作處理相關問題，但並未對男網友的指控發表任何回應。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
お騒がせしている件につきまして、現在警察と弁護士に協力してもらい対応しております。…— 遠月とうか （@touka_aji） October 12, 2025
【悲報】女性アイドルに50万円を貢いで“ディズニーデート権”を獲得した男性、全力でデートを楽しんだ後にデートに同行したスタッフが“アイドルの旦那”だったと知り絶望— 滝沢ガレソ （@tkzwgrs） October 12, 2025
↓
「俺は君たち夫婦のNTRデートプレイのオモチャなの？」「自●や心中する事も本気で考えた」と涙のお気持ち長文を公開#推し活 pic.twitter.com/7SCMhQB2fS
人生を懸けた「推し」に出会う— trueorfalse_ 真実か偽か （@trueorfalse_666） October 12, 2025
↓
何百万も貢ぐ（推す
↓
６０万円かけてデートの権利ＧＥＴ
↓
スタッフ同行の下ディズニーデートを満喫
↓
実はスタッフが推しの「旦那」だと判明
↓
旦那の分の費用も負担させられ夫婦のイチャコラを見せられていた
↓
通常ポスト開始←ここ https://t.co/zGsgovKywY pic.twitter.com/GMPNiTLPDZ
【悲報】ヲタ、推しに弄ばれる— 藍染ガレソの悲報（兼業投資家 （@aigare01） October 13, 2025
推しの女性インフルエンサーに60万円（累計500万）を貢ぎ、
推しとの“ディズニーデート権”を獲得。
一緒に夢の国を満喫するが、後日その推しが既婚者と発覚、
同行スタッフが旦那だったと知り、号泣。
工藤らるな→現在：遠月とうか @touka_aji #推し活 #遠月とうか pic.twitter.com/3t6KTPMC9y
遠月とうか擁有清純甜美長相與火辣性感身材。（圖擷取自@touka_aji 社群平台「X」，本報合成）
根據男網友指控，自己除了花錢抖內，還經常寄送禮物給遠月とうか，對方也會私訊互動、發送各種交曖昧對話。（圖擷取自@touka_aji 社群平台「X」，本報合成）
