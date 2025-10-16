砸百萬邀女神去迪士尼約會 乾爹淪「夫妻NTR工具人」心碎崩潰

日本前地下偶像、寫真女星「遠月とうか」，日前陷入涉嫌隱瞞已婚事實，向粉絲收取高額約會費用。（圖擷取自@touka_aji IG、@touka_aji 社群平台「X」，本報合成）

日本前地下偶像、寫真女星「遠月とうか」，擁有清純甜美長相與火辣性感身材，社群帳號吸引逾13萬粉絲追蹤。但近日有男網友爆料，自己長期砸錢抖內支持遠月とうか，今年好不容易買到與女神1對1約會行程，卻意外得知隨行工作人員其實對方已婚丈夫，驚覺自己只是這對夫妻的工具人，讓他崩潰氣得控訴根本詐欺，消息掀起網友熱議。

據了解，日本一名男網友有在社群平台X（原推特）發文哭訴，自己追星追到徹底心碎的慘案。這名苦主描述，他追隨人氣網紅女神遠月とうか長達4年，這段期間還累積砸下超過500萬日圓（約新台幣103萬元）抖內支持她，並在今年4月豪擲60萬日圓（約新台幣12萬元），獲得邀請對方一起去迪士尼樂園約會的機會。

請繼續往下閱讀...

男網友指出，他除了花錢抖內，還經常寄送禮物給遠月とうか，對方也會私訊互動、發送各種交曖昧對話，讓他認為彼此持著曖昧不明的關係，所以由衷期待與心愛的女神約會。然而約會當天，一名自稱「工作人員」的男子陪同遠月とうか一起出現，讓這場從雙人變成3人約會，男網友還一手包辦「工作人員」所有門票、餐飲、交通等開銷。

等到整個夢幻約會結束後，男網友才偶然得知遠月とうか其實是已婚人妻，約會當天的「工作人員」其實是跟她丈夫。這個晴天霹靂的殘酷真相，令男網友精神崩潰，哀號自己花了幾百萬日圓，竟然被如此惡劣對待，哭訴自己根本是這對夫妻大玩「NTR（意指自己的另一半與他人發生關係）約會Play」的工具，怒轟2人蓄意詐欺。

消息曝光後，立即在網上掀起輿論風暴，大批網友湧入遠月とうか的社群平台痛斥她的行為「背叛粉絲」、「消費感情」。隨著事件持續發酵，前一陣子在社群平台減少活動的遠月とう，12日發文聲明，強調自己早就不是偶像，而是以網紅身分進行活動，目前已和警方及律師合作處理相關問題，但並未對男網友的指控發表任何回應。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

遠月とうか擁有清純甜美長相與火辣性感身材。（圖擷取自@touka_aji 社群平台「X」，本報合成）

根據男網友指控，自己除了花錢抖內，還經常寄送禮物給遠月とうか，對方也會私訊互動、發送各種交曖昧對話。（圖擷取自@touka_aji 社群平台「X」，本報合成）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法