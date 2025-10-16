美軍加勒比海致命攻擊 千里達及托巴哥漁民母親：應攔截而非炸毀

圖為美軍在委內瑞拉外海，攻擊一艘據稱運毒的船隻的紅外線畫面。（路透）

加勒比海島國千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago）警方16日向《法新社》表示，他們正在調查是否有兩名該國公民，在美國對一艘據稱從委內瑞拉運毒的船隻發動的致命攻擊中喪生。此攻擊造成6人死亡，美國總統川普稱其為「毒品恐怖分子」。

根據《法新社》報導，千里達及托巴哥警方表示，拉斯奎瓦斯（Las Cuevas）村的居民報案稱，有2名公民在被擊沉的船隻上，但警方無法證實其死亡。26歲千里達漁民約瑟夫（Chad Joseph）的母親萊諾爾．伯恩利（Lenore Burnley）表示，他們在委內瑞拉的熟人「告訴他們，他在船上」。

請繼續往下閱讀...

伯恩利質疑美軍的行動合法性：「根據海事法，如果你看到一艘船，你應該攔截它，而不是直接炸毀它。這是我們的千里達海事法，我認為每個漁民和每個人都知道這一點。」她說，她的兒子在委內瑞拉與家人相處3個月後，正計畫返回千里達及托巴哥。當地媒體報導，另一名來自拉斯奎瓦斯的千里達受害者，當地人稱其為薩馬魯（Samaroo）。

美軍近期攻擊已釀27死 委內瑞拉大規模軍演回應

川普政府表示，這些在委內瑞拉外海的攻擊行動，對於保護美國免受毒品走私是必要的。迄今為止，此類攻擊已造成至少27人死亡。

為回美國在該地區的軍事集結，委內瑞拉總統尼馬杜洛（Nicolás Maduro）15日下令進行大規模軍事演習，並表示他正在動員軍隊、警察和民兵來保衛國家。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法