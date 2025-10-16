川普團隊計畫改造國稅局 以利追查索羅斯等左翼團體

「金融巨鱷」索羅斯（George Soros）。（路透資料照）

川普政府正準備對美國國稅局（IRS）進行全面改革，旨在使其更容易對左翼團體展開刑事調查。根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，據知情人士透露，此舉由財政部長顧問夏普里（Gary Shapley）主導，計畫安插川普盟友進入國稅局刑事調查部門（IRS-CI），削弱律師在調查中的角色，並已擬定一份潛在目標清單，其中包括「金融巨鱷」、民主黨大金主索羅斯（George Soros）。

據報導，夏普里已告知他人，他將更換已在國稅局任職數十年的刑事調查部門主管菲科（Guy Ficco），並已整理出一份他認為國稅局調查人員應關注的金主與團體名單。一名國稅局高階官員和另一位知情人士透露，名單上包括索羅斯及其附屬團體。目前尚不清楚夏普里將以何種理由展開此類調查。

此舉與川普政府更廣泛的調查行動相吻合，旨在調查左翼團體資助被總統稱為在民主黨執政城市製造混亂的組織。川普已指示同時擔任國稅局代理局長的財政部長貝森特（Scott Bessent），識別總統所稱煽動政治暴力的金融網絡。民主黨人則稱此舉出於政治動機，缺乏實質證據。

夏普里及其親信提議修改國稅局刑事調查的執行規則。目前，國稅局首席法律顧問辦公室的律師通常與IRS-CI）的探員在調查過程中合作，特別是在申請搜索令和將案件移交司法部起訴等步驟。夏普里希望修改國稅局內部手冊，以減少首席法律顧問律師的角色。

一些國稅局高階刑事稅務律師已對調查人員的方法表示擔憂，認為至少有一案件是出於報復性起訴，似乎有政治動機。夏普里過去曾公開抱怨國稅局刑事稅務律師在前總統拜登之子杭特（Hunter Biden）案中的工作。

