    首頁 > 國際

    自民、維新聯姻有望 高市早苗勝算大增

    2025/10/16 13:12 駐日特派員林翠儀／東京16日報導
    高市早苗勝算大增。（美聯社檔案照）

    由高市早苗帶領的日本自民黨，在面臨合作26年的公明黨片面退出執政聯盟後，一度被認為她要通過國會的首相選舉將有困難，但事情在昨天急轉直下，自民黨與日本維新會舉行黨魁會談，初步達成合作的共識，兩黨眾議席次加起來共有231席接近過半，若組聯合政府將可維持政權的穩定性。

    高市在本月4日當選自民黨總裁後，公明黨宣布退出與自民黨長達26年的執政聯盟，理由是對於自民黨在政治資金問題上的應對感到不滿。但公明黨代表齊藤鐵夫事後在媒體訪談中，透露真實的心聲，若是石破茂繼續執政或小泉進次郎擔任總裁，該黨仍會繼續與自民黨合作，網路輿論認為，公明黨拒絕與高市合作，背後有中國因素。

    眾院總席次為465席，過半為233席，自民黨目前在眾院的席次僅有196席，如果在野黨整合成功，高市將難以通過國會的首相指名選舉。尋求新的合作對象為當務之急。

    在此同時，擁有148席眾議員的最大在野黨立憲民主黨，也積極整合日本維新會和國民民主黨兩大在野黨，但立憲的目的只為阻止高市上台，在野整合缺乏政策與理念的共識，被戲稱為「人數的整合」，也就是硬湊人數，所以一直無法談攏。

    而自民黨方面則積極與日本維新會和國民民主黨尋求合作的可能，高市對於國民民主黨提出的今年內履行廢除汽油臨時稅的協議、積極檢討對企業和團體的政治獻金加強監管等條件均持正面態度，雙方在15日的談判氣氛良好，但在聯合執政的議題上，國民民主黨的態度仍有保留。

    而同一天，高市與日本維新會代表吉村洋文也進行另一場會談，高市對於維新會提出建立「副首都」構想與降低社會保險費的「社會保障改革」等條件也持積極態度，會談後高市向媒體表示，雙方基本政策幾乎一致。而吉村會後被問及，如果雙方達成協議，首相指名是否就會投給高市，他表示「可以這麼說」。

    日媒將自民黨與公明黨拆夥形容為「熟年離婚」，亦即中年離婚，自民黨離婚後，國民民主黨和日本維新會成為新的再婚對象，由於立憲民主黨也積極爭取國民民主黨的黨魁玉木雄一郎的合作，讓玉木成為搶手的「新郎」。玉木待價而估，未給予高市明確的合作態度，結果日本維新會出面搶親，後來居上。

    日本維新會今天上午召開兩院議員總會，對於自維聯姻，決議全權交由黨執行部處理。維新會下午將繼續與自民黨展開政策協議，雙方聯手的可能性極高。

    日本維新會的眾議員有35席，比公明黨的24席多了11席，自民黨現有196席，加上維新會35席共231席，距離過半233席僅差2席，自民黨再找到2位議員合作的難度不高，換言之，高市不但可通過首相指名選舉，而且很可能以過半數的方式在首輪選舉中勝出。

