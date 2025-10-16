美國本週已執行第3起死刑 今年總數創10年新高

因姦殺女大生而在死囚牢房度過30年的密西西比州男子查爾斯．克勞福德（Charles Crawford），週三遭藥物注射處決。（圖 ：密西西比州懲教部）

美國本週已執行第三起死刑，一名因強姦謀殺罪被定罪的密西西比州男子，於15日被以藥物注射方式處決。今年以來，全美已執行38起死刑，創下自2013年以來的新高，凸顯在總統川普支持下，死刑執行頻率有所增加。

根據《法新社》報導，59歲的查爾斯．克勞福德（Charles Crawford）因1994年姦殺一名20歲女大生克里斯蒂．雷（Kristy Ray）而被判處死刑。處決於當地時間晚間6時在密西西比州帕奇曼（Parchman）州立監獄進行，15分鐘後宣告死亡。

請繼續往下閱讀...

佛羅里達州和密蘇里州14日也各處決了一名殺人犯，10日亞利桑那州還將執行另一起死刑。今年迄今，全美已有38起死刑執行，是自2013年39起以來的最高紀錄。其中，佛羅里達州以14起居冠，其次是德州的5起，以及南卡羅來納州和阿拉巴馬州的各4起。

今年的死刑執行方式中，32起為藥物注射，2起為槍決，4起為氮氣窒息法（nitrogen hypoxia）。氮氣窒息法是將氮氣泵入面罩，導致囚犯窒息死亡，此方法已遭聯合國專家譴責為殘酷且不人道。

全美23州廢死 川普支持擴大使用

美國50個州中，已有23個州廢除死刑，另有加州、奧勒岡州和賓州等三州暫停執行。然而，總統川普是死刑的支持者，他在上任第一天即呼籲擴大其使用範圍，「用於最卑劣的罪行」。

美國各州死刑適用於觸犯州法律的罪行，這些法律由各州自行制定和執行。美國聯邦死刑則適用於觸犯聯邦法律的罪行，例如恐怖主義、毒品走私等，這些案件由聯邦政府處理。前總統拜登時期，暫停了聯邦死刑的執行。然而，川普總統計畫終止這項暫停令，並擴大死刑的適用範圍。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法