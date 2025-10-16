台灣人在義大利先通關！ 中國阿公等2小時怒吼：中國人是偉大的

一段中國阿公在義大利機場入境時，大聲咆哮的影片，近日在網路上流傳。（取自臉書）

一段中國阿公在義大利機場入境時，大聲咆哮的影片，近日在網路上流傳。影片中可見，該名中國阿公和一群中國客，在入境窗口排起長長隊伍，他大聲抱怨自己已經等了兩個小時，卻發現其他國家的旅客早已通關離開，期間他也不斷叫囂「中國人是偉大的」、「歧視中國人」。

相關影片今日在臉書、Threads等社群上流傳。影片可見，這名中國阿公質疑，外國人的通關速度就很快，海關對中國人卻很苛刻，只有兩個人在辦理相關手續，讓他們已經等了兩個小時，他還咆哮：「不把我們中國人當人對待」、「我們中國人的護照就不是人啊！」現場也有其他人附和，指兩個窗口太少了，外國人都走光了。

隨後有義大利機場工作人員上前與這名阿公以義大利語交談，但阿公仍未息怒，大喊：「我們中國人是偉大的」、「中國人是全世界人口最多的！」

影片下方，網友紛紛留言表示：「也不想想為什麼要審查那麼久」、「再吵就再多站兩小時」、「阿公啊 世界人口最多的是印度」、「別國可以，為什麼你們不行，就是有你們這種以我為尊老大心態，可悲又自卑」、「團結抗議，機場未入境鬧事可以一起回國」。

還有網友分享：「之前去義大利時台灣護照是快速通關，然後中國人看到我很疑惑為何我可以他們不可以，也在哪邊吵。」

台灣護照持有人在義大利主要機場，如羅馬、米蘭、威尼斯等地，已可透過「自動查驗通關系統」（e-Gates）進行快速通關。這項互惠措施適用於14歲以上、持有有效晶片護照的旅客。目前中國護照持有人目前無法使用自動通關系統，依然需要經過人工查驗護照。

