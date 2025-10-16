不准不滿意！中國學生餐點問卷「只能選滿意」 官方急調查

中國遼寧省鞍山市鐵西區實驗學校日前實施校園餐滿意度問卷調查，被踢爆要求學生只能填「滿意」或「非常滿意」。（圖擷自網路）

中國遼寧省鞍山市一所學校日前實施校園餐（營養午餐）滿意度問卷調查，卻要求學生只能填寫「滿意」，引發輿論嘩然。有關當局表示已針對事件啟動調查。

據中媒報導，「鞍山市鐵西區實驗學校」有教師要求《校園餐學生滿意度問卷調查表》只能填寫「滿意」或「非常滿意」，並要求選了「一般」或「不滿意」的學生以橡皮擦塗改、重新填寫，相關影片在網路引發熱議。

對此鐵西區教育局週四（16日）在社群媒體發布聲明稱，已成立聯合調查小組，將全面核實處理此事。教育局補充，已重新啟動不記名問卷調查，「力求真實聽取學生意見，確保調查過程的客觀公正」。

鐵西區教育局並強調，聯合調查小組後續將依據調查結果，依法嚴肅處理違規行為，並追究相關責任。

中國近年經常爆發校園餐爭議事件，食材、衛生等問題層出不窮。中國教育部今年2月表示，一旦發生校園食品安全突發事件，「將提級管理，高效穩妥處置，對相關人員嚴肅追責問責」。

