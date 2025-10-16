為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    不准不滿意！中國學生餐點問卷「只能選滿意」 官方急調查

    2025/10/16 14:44 即時新聞／綜合報導
    中國遼寧省鞍山市鐵西區實驗學校日前實施校園餐滿意度問卷調查，被踢爆要求學生只能填「滿意」或「非常滿意」。（圖擷自網路）

    中國遼寧省鞍山市鐵西區實驗學校日前實施校園餐滿意度問卷調查，被踢爆要求學生只能填「滿意」或「非常滿意」。（圖擷自網路）

    中國遼寧省鞍山市一所學校日前實施校園餐（營養午餐）滿意度問卷調查，卻要求學生只能填寫「滿意」，引發輿論嘩然。有關當局表示已針對事件啟動調查。

    據中媒報導，「鞍山市鐵西區實驗學校」有教師要求《校園餐學生滿意度問卷調查表》只能填寫「滿意」或「非常滿意」，並要求選了「一般」或「不滿意」的學生以橡皮擦塗改、重新填寫，相關影片在網路引發熱議。

    對此鐵西區教育局週四（16日）在社群媒體發布聲明稱，已成立聯合調查小組，將全面核實處理此事。教育局補充，已重新啟動不記名問卷調查，「力求真實聽取學生意見，確保調查過程的客觀公正」。

    鐵西區教育局並強調，聯合調查小組後續將依據調查結果，依法嚴肅處理違規行為，並追究相關責任。

    中國近年經常爆發校園餐爭議事件，食材、衛生等問題層出不窮。中國教育部今年2月表示，一旦發生校園食品安全突發事件，「將提級管理，高效穩妥處置，對相關人員嚴肅追責問責」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播