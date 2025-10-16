逼女員工賣淫3個月接客400人！日本「蛇蠍女」超美神顏曝光全網轟動

日本21歲女嫌田野和彩。（本報合成，擷取自X）

日本東京池袋一家女郎酒吧爆出強迫員工賣淫醜聞，39歲男店長鈴木麻央與21歲女員工田野和彩，涉嫌以暴力、監控等手段控制旗下女員工，逼迫她在3個月內接客約400人，非法獲利約600萬日圓（約新台幣121.7萬元）。兩人遭警方逮捕後依法送辦，事件曝光後因田野和彩長相貌美，反而在網路上掀起大量討論。

綜合日媒報導，位於池袋的女郎酒吧「E-Wave Morning」自5月至7月間，疑似成為人口剝削的犯罪現場。鈴木麻央與田野和彩不僅強迫女員工在店內過夜，還要求她攜帶GPS以便隨時監控行蹤。若業績不佳或外貌被嫌棄，便會遭辱罵、毆打，甚至被脅迫前往新宿歌舞伎町大久保公園周邊從事性交易。

警方指出，為控制女員工的身體狀況，兩人要求每日回報飲食內容，稍有延誤便遭暴力對待。雖然鈴木麻央否認犯行，聲稱「沒有強迫賣春，也未提供住宿」，但田野和彩則承認犯罪，供稱「明知店長下令賣淫，還曾親自確認是否有在街頭拉客」。

事件曝光後，網路輿論兩極，不少網友震驚於她的美貌與惡行的反差，留言稱「長得真的很漂亮」、「有點像北川景子」、「這張臉幹什麼都會成功的非要犯罪，可惜了」、「蛇蠍美人更恐怖」，也有人痛批「外貌再美也掩蓋不了殘酷本性」。

