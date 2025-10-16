FBI局長帕特爾：川普上任後 逮捕和起訴中國間諜增50％

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）表示，在代號為「夏季熱浪行動」（Operation Summer Heat）的全國性執法行動中，FBI針對中國間諜活動的逮捕和起訴數量增加50%。（美聯社檔案照）

美國總統川普15日在司法部長邦迪（Pam Bondi）、司法部次長布蘭奇（Todd Blanche）和聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）的陪同下在白宮召開記者會，宣布代號為「夏季熱浪行動」（Operation Summer Heat）的全國性執法成果，帕特爾特別指出，FBI針對中國間諜活動的逮捕和起訴數量增加50%。

綜合《衛報》 、《美國國播公司新聞網》（ABC News）報導，「夏日熱浪行動」是一項為期3個月的行動，目的在全國範圍內迅速逮捕通緝逃犯。這項行動與美國司法部下屬的法警局（US Marshals Service）等機構過去幾年採取的季節性掃蕩行動類似，但其範圍似乎要廣泛得多。

川普表示：「由於這些努力，全國暴力犯罪與去年同期相比下降了近20%。這是過去20年來最安全、最和平的夏天。」

事實上，在2022年和2023年，美國主要城市的犯罪率開始急劇下降。今年1月20日川普就職當天，犯罪率已降至近60年來的最低水準。儘管如此，川普仍以主要城市的犯罪威脅為由，要求聯邦執法人員採取非常措施，包括上週在田納西州孟菲斯部署國民兵。

川普指出：「待會你就會看到一些令人難以置信的數字，我想你可能會從孟菲斯開始，因為我聽說這些數字的增加速度比我們想像的要快得多。」

巴特爾隨後也詳細列舉了川普政府上任近9個月內的關鍵數據，稱這是美國歷史上打擊犯罪的最佳數字，包括在國家安全領域：針對中國、伊朗和俄羅斯間諜活動逮捕和起訴數量分別增加50%、50%和33%；同時，今年迄今為止的反恐行動逮捕總數達到125人，高於去年的100人。

而在暴力犯罪與毒品稽查領域，上任近9個月內，FBI逮捕超過28,600名暴力重罪犯，是前任政府4年總逮捕量（約15,000至17,000人）的近2倍。

在「夏日熱浪行動」成果部分，FBI在3個月內共逮捕8,700名暴力罪犯，繳獲2,200支槍枝，並查獲421公斤芬太尼（足以殺死5,500萬美國人）和45,000公斤古柯鹼。

在尋獲兒童部分，FBI已尋獲5,400名失蹤兒童，較前一屆政府同期增長30%。另在幫派與組織犯罪部分，FBI逮捕幫派數量增加210%，逮捕跨國有組織犯罪數量增加超過12%，並在7個月內，成功逮捕4名FBI十大通緝要犯，與前一屆政府4年總數持平。

川普將執法成果歸功於他的政府的領導，並將前所未有的犯罪率歸咎於「愚蠢的開放邊境政策」，指責其他國家將罪犯、囚犯和精神病患「傾倒」到美國，並誓言向更多美國城市增派聯邦警力打擊犯罪。

