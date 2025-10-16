拉丁美洲首例！ 烏拉圭率先通過安樂死法案

烏拉圭於參議院於本週三通過安樂死法案，使烏拉圭成為第1個在拉丁美洲立法允許安樂死的國家。（美聯社資料照）

烏拉圭參議院15日通過將安樂死合法化的法案，這使烏拉圭成為第1個在拉丁美洲立法允許安樂死的國家，而哥倫比亞、厄瓜多則以通過最高法院裁決將安樂死除罪化。

《美聯社》報導，安樂死法案過去5年間在烏拉圭陸續推進，最終31位參議員中有20位投了贊成票，而眾議員已於8月以壓倒性多數通過該法案，剩下是烏拉圭政府如何實施的問題。

請繼續往下閱讀...

在烏拉圭，反對安樂死的聲音大多來自於天主教教會，烏拉圭首都蒙特維多總主教斯圖拉 （Daniel Sturla）投票前呼籲烏拉圭人「要捍衛生命的恩賜，並牢記每個人都應該得到關懷、陪伴和支持，直到生命的盡頭」。然而世俗化已經削弱了宗教干預，烏拉圭已禁止在就職宣誓中提及上帝，並將「聖誕節」改稱家庭日。

烏拉圭官員們對於安樂死法案通過樂見其成，認為這鞏固了烏拉圭作為拉丁美洲最自由的國家之一的聲譽。烏拉圭是世界上第一個將娛樂化大麻合法化的國家，並在十多年前允許同性婚姻與墮胎合法化。

烏拉圭副總統柯瑟（Carolina Cosse）表示，這是一次歷史性事件，讓烏拉圭在解決人道主義與敏感問題方面處於領先地位。

烏拉圭的安樂死法案是允許醫療專業人員實施安樂死，但不允許協助自殺，意即患者自行服用致命劑量的處方藥。與美國、澳洲、紐西蘭等國法律不同，烏拉圭沒有設定預期壽命限制，且不需要等待期，允許任何患有不治之症、導致「無法忍受的痛苦」的人協助尋求安樂死，即便他們不是被診斷出絕症。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法