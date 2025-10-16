美智庫報告：美國及其盟友遭中國間諜行動滲透

CSIS報告指出，中國針對美國與盟友政軍體系展開大規模間諜行動。圖為中國領導人習近平。（美聯社）

情報對於國家至關重要，只要擁有關鍵情報，國家就可以搶先一步行動或更好因應情況。為了獲得情報，一些國家會採取間諜行動。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）近期一份報告就指出，中國針對美國與盟友政軍體系展開大規模間諜行動。

根據《中央社》報導，CSIS15日發布由7位分析師撰寫的「強化美國與盟友及夥伴合作」報告。分析師對歐洲與印太地區逾100名專家及官員進行訪談與討論後編寫了此報告。

該報告中「美國聯盟的裂痕」章節表示，美國盟友的資訊系統，甚至是整個政府都可能已遭中國情報部門滲透。因此共享情報、軍事計畫等行為，可能導致敏感資訊洩漏。

該章節強調，得到機密情報的中國將能夠對抗美國武器，甚至預測美國可能的作戰方式。

該報告聲稱，美國一些盟友在反情報能力上不足，容易遭到敵方情報機構滲透。例如俄羅斯曾多次滲透冷戰後的波蘭的情報與安全機構。

報告內容指出，即使美國某些盟友在與中國的競爭中具備關鍵作用，但仍存在安全防護問題。有1位受訪的外國官員指出，該國對是否與菲律賓分享情報抱持顧慮，因為菲律賓已出現遭中國滲透現象。至於是否和台灣共享敏感情報，「受訪者偶爾會發出笑聲。」

值得注意的是，雖然報告稱美國分享情報可能洩漏機密，但也指出美國可能存在過度保密情況。報告表示，多國之間的合作受到美國在情報共享、聯盟規畫方面的缺陷影響。報告認為，這些問題原因偏向美國過度保密。

美國一些夥伴曾對美國某些舉動抱持不滿，例如美國台灣及南海議題上延遲分享情報或行動計畫。該報告建議美國重新調整與盟友的政策及精簡官僚機構，並強調若美國沒有做出改變，東亞將更容易被中國主導。

另外該報告還提到中國透括滲透行動取得武器系統設計。報告指出美國本身及盟友國的武器製造商遭中國滲透，數十種武器系統設計被中國竊取，包括先進戰機F-35、「愛國者三型」（PAC-3）飛彈系統等。

