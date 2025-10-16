為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日本首例！販售AI生成女藝人性愛照不法獲利逾百萬日圓

    2025/10/16 12:49 即時新聞／綜合報導
    31歲日本上班族利用生成式AI，製作現實中的女藝人不雅照片，並在網路上出售，遭警方逮捕；示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社資料照）

    31歲日本上班族利用生成式AI，製作現實中的女藝人不雅照片，並在網路上出售，遭警方逮捕；示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社資料照）

    隨著AI技術興起，給人們帶來許多方便，卻也讓一些有心人士趁機為非作歹。日本秋田縣秋田市1位31歲上班族，因利用生成式AI製作現實中的女藝人不雅照片並在網路上出售，遭東京警視廳逮捕。

    綜合媒體報導，嫌犯被指控利用生成式AI製作與3位女演員相似的不雅照片在網路出售，而警方在他的電腦中和其他來源，發現超過2萬張照片共262人（包含現實生活中的女性藝人），他濫用這些照片製作偽造性愛畫面，不法獲利高達約120萬元。

    審訊過程中，嫌犯承認犯行，並供稱「觀眾反應良好，認為這些影像會很受歡迎，並帶來豐富的收入」。此案為日本首次發現用「生成式AI」來偽造名人性愛照片的案件。

    目前日本尚無法規來規範利用生成式AI製作不雅照片的行為。對此，永岡法律事務所律師永岡孝裕認為，日本的法律體系不如其他國家完善，想要加強這方面法律的規範，需要仿效其他國家的做法。

