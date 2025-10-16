為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不願遵守新規！美數十位記者交出通行證並離開五角大廈

    2025/10/16 11:59 編譯謝宜哲／綜合報導
    數十位美國記者15日交出通行證並離開五角大廈。（美聯社）

    美國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）實施新規定，若記者試圖報導未經他批准發布的訊息，就有可能被驅逐出境。對此抱持不滿的數十位記者們，15日交出通行證並離開五角大廈。

    根據美聯社報導，赫格塞斯主張這些新規是「常識」，有助於規範新聞媒體。但許多記者不願接受政府對其工作施加的限制，於15日一同離開五角大廈。

    記者們15日等待五角大廈設定的下午4時離開的最後期限。隨著時間臨近，五角大廈走廊裡堆滿了文件箱，記者們把椅子、影印機、書籍和舊照片從辦公區搬到停車場。 4時剛過，就大約40到50名記者交出通行證並離開五角大廈。

    自2007年後一直在五角大廈任職大西洋月刊記者尤素夫（Nancy Youssef）表示，離開五角大廈令她難過，但她也為團結一致的記者感到自豪。

    目前還不清楚新規定將產生什麼實際影響，但美國記者們承諾，會繼續大力報導軍隊相關新聞。

    值得注意的是，美國總統川普14日表示，他支持赫格塞斯的新規定。川普說「我認為他（赫格塞斯）覺得媒體對世界和平的破壞性非常強，媒體非常不誠實。」

