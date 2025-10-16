以色列接收2具遺體 納坦雅胡強調不會在人質問題上妥協

以色列總理納坦雅胡強調，以色列不會在人質歸還問題上妥協。（美聯社）

以軍15日宣布，以色列又接收2名人質遺體。以色列總理納坦雅胡同日表示，以色列會持續要求哈瑪斯歸還人質遺體，不會在人質歸還問題上妥協。

根據美聯社報導，載有2具遺體的棺材由紅十字會從哈瑪斯運回。運回以色列後，遺體被送到特拉維夫1家法醫實驗室。以軍聲稱，遺體身分尚未得到核實。

美國總統川普提出的加薩停火計畫，要求哈瑪斯在截止期限20日前交出所有人質，無論生死。如果未能實現此目標，哈馬斯必需分享已故人質訊息，並儘快交出他們。

以色列總理納坦雅胡15日強調，以色列不會在人質問題上妥協，強烈要求哈瑪斯根據停火協議歸還人質遺體。

美國總統川普同日接受美國有線電視新聞網 （CNN） 採訪時警告，如果他認為哈瑪斯沒有履行協議義務，以色列可能會重啟戰爭。

哈瑪斯在1份聲明中指出，該組織確實遵守停火條款，並交出人質遺體。2名美國高級顧問稱，哈馬斯已透過中間人向美國保證，正在努力歸還罹難人質。

美國高級顧問補充，加薩遭受大面積破壞，使尋回受害者遺體的工作更加複雜。廢墟和未爆炸武器，也增加了搜索難度。

另外加薩衛生部表示，已從以色列接收45具巴勒斯坦人遺體，至此送回加薩埋葬的遺體總數已達90具。

