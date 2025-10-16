為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以色列接收2具遺體 納坦雅胡強調不會在人質問題上妥協

    2025/10/16 10:50 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡強調，以色列不會在人質歸還問題上妥協。（美聯社）

    以色列總理納坦雅胡強調，以色列不會在人質歸還問題上妥協。（美聯社）

    以軍15日宣布，以色列又接收2名人質遺體。以色列總理納坦雅胡同日表示，以色列會持續要求哈瑪斯歸還人質遺體，不會在人質歸還問題上妥協。

    根據美聯社報導，載有2具遺體的棺材由紅十字會從哈瑪斯運回。運回以色列後，遺體被送到特拉維夫1家法醫實驗室。以軍聲稱，遺體身分尚未得到核實。

    美國總統川普提出的加薩停火計畫，要求哈瑪斯在截止期限20日前交出所有人質，無論生死。如果未能實現此目標，哈馬斯必需分享已故人質訊息，並儘快交出他們。

    以色列總理納坦雅胡15日強調，以色列不會在人質問題上妥協，強烈要求哈瑪斯根據停火協議歸還人質遺體。

    美國總統川普同日接受美國有線電視新聞網 （CNN） 採訪時警告，如果他認為哈瑪斯沒有履行協議義務，以色列可能會重啟戰爭。

    哈瑪斯在1份聲明中指出，該組織確實遵守停火條款，並交出人質遺體。2名美國高級顧問稱，哈馬斯已透過中間人向美國保證，正在努力歸還罹難人質。

    美國高級顧問補充，加薩遭受大面積破壞，使尋回受害者遺體的工作更加複雜。廢墟和未爆炸武器，也增加了搜索難度。

    另外加薩衛生部表示，已從以色列接收45具巴勒斯坦人遺體，至此送回加薩埋葬的遺體總數已達90具。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播