    首頁 > 國際

    懸缺9個月！南韓前總統盧泰愚之子盧載憲出任駐中國大使

    2025/10/16 11:28 即時新聞／綜合報導
    南韓外交部16日證實，前總統盧泰愚之子盧載憲獲派任為南韓駐中國大使。（歐新社資料照）

    南韓外交部16日證實，已故南韓前總統盧泰愚之子盧載憲獲派任為李在明政府首任駐中國大使。

    《韓聯社》報導，自今年1月前大使鄭在浩卸任以來，南韓駐中國大使一職已懸缺約9個月。據悉，盧載憲即將赴中國履新，就中國國家主席習近平訪韓出席亞太經濟合作會議（APEC）慶州峰會事宜，與中方展開協調溝通。

    《韓聯社》分析，本次人事布局可能考量盧泰愚曾在擔任總統期間，於1992年成功促成中韓建交等背景。盧載憲此前亦為促進中韓交流作出貢獻，歷任中國成都市國際諮詢顧問團顧問（2016年）、韓中關係未來發展委員會社會文化分會委員長（2021年）等職。

    今年8月，盧載憲曾以南韓總統李在明特使團成員身分訪中，向中方轉交了李在明致習近平的親筆信。

    盧載憲於14日接受《韓聯社》採訪時表示，今年是中韓建交33週年，將秉持「愚公移山」精神，進一步推動中韓關係發展，深化兩國睦鄰友好，為提升南韓的國際地位全力以赴。

