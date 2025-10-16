為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普證實CIA在委內瑞拉進行秘密行動 並考慮地面作戰

    2025/10/16 09:03 編譯陳成良／綜合報導
    川普15日在白宮橢圓形辦公室發表談話。（美聯社）

    川普15日在白宮橢圓形辦公室發表談話。（美聯社）

    美國總統川普15日證實，他已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉境內進行秘密行動，並表示正考慮在該國執行地面行動。此番不尋常的承認，引發國會兩黨議員強烈反彈，質疑川普政府在缺乏國會授權的情況下，正將美國推向另一場衝突。

    《美聯社》報導，川普在橢圓形辦公室的活動中，被問及為何授權CIA在委內瑞拉採取行動時，他證實了此舉。川普回答：「我授權是基於兩個原因。第一，他們將監獄裡的罪犯送進了美國；第二，大量毒品從委內瑞拉流入，其中許多是經由海路。」

    在CIA秘密行動消息曝光前，美國軍方近幾週已在加勒比海地區對疑似運毒船隻，進行一系列致命打擊。自9月初以來，美軍已摧毀至少5艘船隻，造成27人死亡，其中四艘來自委內瑞拉。川普政府本月初宣布販毒集團為「非法戰鬥人員」，並宣告美國正與其處於「武裝衝突」狀態，將軍事行動合理化。

    國會議員批缺乏透明度 質疑政府未提供證據

    川普的行動引發國會兩黨議員憤怒，認為川普未經國會授權即發動戰爭行為。參議院外交關係委員會民主黨領袖沙欣（Jeanne Shaheen）表示，雖然支持打擊販毒，但政府已經做得太過火。「川普政府授權CIA秘密行動、對船隻進行致命打擊，並暗示在委內瑞拉進行地面行動，這正將美國推向一場缺乏透明度、監督或明顯防護機制的公開衝突。」

    據兩名美國官員透露，川普政府尚未向議員提供證明美軍攻擊船隻確實載有毒品的證據，僅提供川普和國防部長赫格斯在社群媒體上發布的非機密攻擊影片片段，但未拿出「確鑿證據」。

    川普輕蔑傳統緝毒方式 人權組織憂心法外處決

    川普為其行動辯護，稱傳統的緝毒方式已無效。「因為我們這樣做了30年，完全沒用。他們有更快的船，世界級的快艇，但它們沒有飛彈快。」

    人權組織則擔憂，這些攻擊行為違反國際法，構成法外處決。川普拒絕說明CIA是否有權對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）採取行動。

