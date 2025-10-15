半個歐陸面積! 地球磁場「最弱區」不斷擴大 可能後果曝光

衛星觀測地球磁場最弱的「南大西洋異常區」2025年範圍。（圖取自ESA官網）

地球磁場保護地球免於直接受宇宙輻射、太陽風的帶電粒子侵襲，不過，歐洲太空總署（ESA）連續11年的觀測數據顯示，地球磁場一塊最薄弱區域，11年來擴大約有半個歐陸的面積。

南美洲至非洲南端這個涵蓋海洋與陸地的大範圍區域近年頻頻發生異常事件，為數眾多的人造衛星及航空飛行器在該區域陸續出現技術問題。美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）14日報導，這塊地球磁場最弱的區域稱為「南大西洋異常區」（South Atlantic Anomaly），涵蓋南美洲西南部和南大西洋，阻擋太陽高能粒子的范艾倫內輻射帶，在此區域最接近地表，使粒子更容易穿越影響人造衛星。

歐洲太空總署利用由三顆衛星組成的「蜂群」（SWARM）任務，從2014年到2025年連續11年量測的地球磁場訊號，顯示「南大西洋異常區」在這段期間，擴大約200萬平方英里（約517萬平方公里），「接近半個歐洲大陸」，而且該區域磁場從2020年起加速減弱，不過不同區塊速度有別。

丹麥科技大學地磁學教授芬利（Chris Finlay）指出，靠近非洲的變化速度，和南美洲附近的不同，「這個區域正在發生某些特別的事，造成磁場以更強烈的方式減弱」；歐洲太空總署指出，此現象與存於地球液態外核，和岩石地幔邊界的反向磁通量斑塊（reverse flux patch）有關連。

蜂群衛星也發現地球磁場的其他變化，在南半球另有一處區域磁場一度特別強，北半球則有兩處磁場一度異常強的區域，一個在加拿大附近、一個在西伯利亞上空，加拿大附近的強磁區，在觀測期間縮小了0.65%、大約是「一個印度大小」，西伯利亞上空的擴大了約0.42%、約一個格陵蘭的面積，此變化與近年地球磁北極往西伯利亞移動有關。

歐洲太空總署表示，蜂群衛星將持續監測到2030年後，屆時太陽極小期，將可前所未有地洞察地球磁場的變化。

衛星觀測地球磁場最弱的「南大西洋異常區」2014年範圍。（圖取自ESA官網）

