違反貿易協定?美企透露中國稀土已斷供 貝森特批：中國不可信

中國9日宣布擴大稀土出口管制。（路透）

美國新聞網站《Axios》15日報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）15日表示，美國企業已向川普政府透露，中國的稀土與磁鐵已停止流入。葛里爾說，這可能違反今年稍早雙方達成的一項貿易協定，而貝森特警告，「他們不可信」。

貝森特說，「過去一週，美國一些汽車公司致電我們說，磁鐵的供應明顯放緩。我們就此事詢問中方，他們表示，『喔，或許是與假期有關（中國十一長假）』」。他補充，「他們（中國）不可信」。

請繼續往下閱讀...

在中國10月9日宣布擴大稀土出口管制。美國總統川普隨後宣布將對中國輸美產品加徵100%關稅，以及對所有關鍵軟體實施新管制，美中新一輪貿易戰一觸即發。

報導說，葛里爾在財政部召開的記者會上說，「該（稀土出口管制）規則讓中國控制整個全球供應鏈，許多人認為，中國的行動單純是為了在與美國的談判中取得先機。雖然這可能是中國的策略之一，但很明顯，這是中國控制全球供應鏈中更廣泛的一部分行動」。

葛里爾表示，根據今年稍早在瑞士日內瓦達成的協議，美國將降低關稅，以交換取得中國的稀土礦產。

他舉著一份「日內瓦協議」文件說，「自此我們已降低關稅，但現在中國擴大他們的出口管制」。

中國宣布對一連串美國亟需的礦產實施出口管制，這些礦產將驅動人工智慧（AI）榮景，以及國防、汽車等關鍵產業的發展。相關措施可能從11月1日起生效。

除了中國之外，沒有其他國家對全球稀土供應的生產與加工，擁有如此強大的控制力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法