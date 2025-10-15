打破中國壟斷!巴基斯坦向美出口稀土 北京跳腳：毫無根據

外媒報導，巴基斯坦已向美國輸出首批稀土礦物，北京駁斥報導毫無根據。（彭博資料照）

《雅虎財經》報導，巴基斯坦已向美國輸出首批稀土礦物，為上月簽署的5億美元（新台幣153.3億元）合作協議揭開序幕。然而，中國政府10月14日駁斥上述報導，稱該報導是誤導和杜撰，或設計來離間中國與巴基斯坦的關係。

巴基斯坦陸軍旗下的邊境工程局（FWO）9月與美國密蘇里州的美國戰略金屬公司（USSM）簽署理解備忘錄，USSM將投資5億美元在巴基斯坦興建稀土礦物加工廠，FWO已於10月4日向USSM輸出首批稀土礦物，包括銻、銅精礦，以及包括釹、鐠等稀土元素，預料將大幅提升美國與巴基斯坦的關係。

報導指出，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）讚許上述合作，為建立安全和多元化供應鏈踏出重要一步，有利於巴基斯坦和美國。USSM執行長哈斯提（Stacy W. Hastie）則形容上述合作為向美國供應關鍵礦物的第一步，可加強兩國的經濟關係和促進友誼。

但中國外交部發言人林劍14日在回應巴基斯坦是否利用中國技術，向美國出口稀土時指出，巴基斯坦領導人贈送給美國領導人的礦樣，實際上是工作人員購買的寶石原樣，「上述報導要不是罔顧事實，就是猜測，甚至是挑撥離間，毫無根據」。

林劍表示，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，鐵桿友誼經受住了時間的考驗，雙方保持著高度戰略互信，並在涉及共同利益的重大問題上，保持著密切溝通。

林劍還說，中國近期宣布的稀土及相關物項出口管制措施，與巴基斯坦無關。這是中國政府依法依規，為完善出口管制體系，更好地維護世界和平與區域穩定，履行防擴散義務而採取的正當措施。

