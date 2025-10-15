為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普擬用「關稅懲罰」逼提高國防開支 西班牙：付出代價的是美國

    2025/10/15 22:06 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普（右）13日在埃及的加薩和平峰會場邊，與西班牙總理桑傑士握手致意。（法新社檔案照）

    美國總統川普（右）13日在埃及的加薩和平峰會場邊，與西班牙總理桑傑士握手致意。（法新社檔案照）

    美國總統川普再度就北大西洋公約組織（NATO）成員國國防支出施壓，點名西班牙因反對提高國防支出，「應該受到懲罰」，並表示考慮對西班牙加徵關稅。

    彭博報導，川普14日在白宮與阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）會面時，提到西班牙國防支出問題，表示「我想他（西班牙）非常不尊重北約，事實上，由於他們的所作所為，我在考慮給他們貿易懲罰，透過關稅，我或許會這麼做」。

    這是川普再度表達對西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）的不滿。桑傑士今年6月在北約峰會上，拒絕美方提出提高國防支出到國內生產毛額（GDP）5%，是北約唯一不接受這個新目標的成員國。

    上週，川普在白宮與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）會談時，就曾提到將西班牙逐出北約。不過，北約條約並無停權或驅逐成員國機制，也無跡象顯示美方可片面驅逐成員國。

    根據「土耳其國家廣播電視公司」國際英語廣播頻道（TRT World）報導，西班牙政府15日強硬回應川普考慮對西班牙加徵關稅的談話，副總理狄亞士（Yolanda Diaz）在國會表示，美國總統「打算對西班牙的懲罰」，將使美國付出「非常大代價」，她警告，西班牙對美國是貿易逆差，「這意味著，這些政策（對西班牙加徵關稅）將傷害美國人」。

    狄亞士還指出，政府必須捍衛石油、汽車等受影響產業，「在西班牙是西班牙人在掌管，我們不是他們的保護國」。

