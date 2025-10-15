硬槓川普!北京自信能贏貿易戰 美學者：下險棋對中國衝擊更大

中國硬槓川普，自信能打贏貿易戰。（法新社資料照）

華爾街日報報導，中國自信能打贏貿易戰，決定硬槓川普，因為中國認為貿易戰將導致市場崩盤，而對股市的關注是川普的致命弱點，因此當市場表現不佳，川普往往退讓。對此，任教北京大學光華管理學院的美國金融學家佩蒂斯（Michael Pettis）指出，該策略風險極高，對中國的衝擊恐更甚對美國。

華爾街日報指出，股市是對大舉動用行政權力的川普，為數不多的制衡力量之一。而該弱點在美中貿易戰中會進一步惡化。鑑於美國的招聘放緩、製造業萎縮與物價上漲，許多經濟學家認為，美國沒有能力承受與中國又一場重大貿易戰。

佩蒂斯在X上發文說，若將該狀況改寫為：「隨著招聘放緩、內需停滯以及物價下跌，許多經濟學家說，中國沒有能力承受與美國又一場重大貿易戰」同樣適用。

該文指出，因此，供給過剩或需求過多到底哪個較好？歷史先例相當明確，在全球貿易衝突中，持續順差的國家總是比持續逆差的國家，更容易受貿易萎縮的衝擊。

佩蒂斯指出，在投資水準已如此高的情況下，中國唯一控制債務的方法就是降低投資成長，但如果中國希望維持當前的成長率，就必須大幅提高消費成長，而這是中國難以實現的目標。

他說，「正因如此，我懷疑中期而言，升高全球貿易衝突可能對中國更加艱困，即使其控制金融體系的能力，以及忽視短期痛苦，使中國在任何短期衝突中，位於較有利地位」。

他指出，所有這些都表明，美中貿易對峙的關鍵解方，端賴華府是否相信，其承受1至2年貿易衝突的地位，比北京認為的更有利，特別是美國成功降低其貿易逆差的情況下。

他說，至少華府一些官員認為，美國處於更有利地位，雖然最重要的是川普是否也相信如此，「我想我們很快將看到，股市多大程度上左右川普的決策」。

