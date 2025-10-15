為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    泰國總理阿努廷兌現承諾！預計明年1月底解散國會 3/29大選

    2025/10/15 22:55 中央社
    泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）。（路透）

    泰國副總理波沃薩今天宣布解散國會、公投和大選時程表。他表示，解散國會日期暫定為明年1月31日，大選和公投則會緊接在3月29日舉行。

    泰國公視（Thai PBS）和民族報（The Nation）今天報導，泰國副總理波沃薩（Borwornsak Uwanno）表示，政府於10月1日正式上任，這代表眾議院須在明年1月31日前解散，並在60天內舉行大選，意指適當的選舉日，應為明年的3月29日。

    泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）因與國會最大黨派人民黨（People's Party）的協議，必須在就任總理後的4個月內舉行大選。阿努廷早前也曾承諾，會在明年1月31日前解散國會。

    波沃薩表示，目前正在議會討論的憲法修正案若通過，國會解散日仍會落在明年1月31日，並指出公投日期應該和大選合併在明年3月29日舉行，進而節省約60億泰銖的公投選舉費用。

    波沃薩指出，根據現行的公投法，公投必須在議會通知選舉委員會進行公投後的90天內舉行。

