美財長：川普仍計畫與習近平舉行會談 雙方正積極安排

美國財政部長貝森特15日表示，川普總統仍計畫在不久的將來與中國國家主席習近平會面，以推動貿易關係的穩定發展。

貝森特在CNBC「投資美國論壇」的專訪中指出，川普總統已做好準備，將與習近平舉行會談，雙方官員正積極協調會面安排。他強調，美國並無意與中國全面「脫鉤」，也無意進一步升級衝突。他認為，正是由於川普與習近平之間的個人信任，才使兩國貿易摩擦至今未進一步惡化。

與此同時，貝森特透露，儘管近期股市波動，美國不會因此調整其對中國的貿易談判立場。他強調，美國將基於自身經濟利益做出決策，而非屈從於市場壓力。他說，川普總統雖樂見股市高漲，但相信這是「良好政策的結果」。他明確表示：「我們不會因為股市下跌就進行談判，也不會因此而避免對北京採取強硬措施。我們只會在符合美國最佳經濟利益時才進行談判。」

針對近期因稀土出口問題引發的新一輪貿易緊張，貝森特表達樂觀態度。他表示：「我持樂觀看法。目前雙方正處於高層級的溝通狀態。」

