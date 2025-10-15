美起訴柬埔寨詐騙帝國中國首腦 揭「殺豬盤」暴力內幕

美國司法部起訴在柬埔寨從事電信詐騙的太子控股集團董事長陳志，查扣約150億美元的比特幣。示意圖。（美聯社檔案照）

美國司法部起訴在柬埔寨從事電信詐騙的英國、柬埔寨公民、太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，並且查扣高達相當於約150億美元（約4588億台幣）的比特幣。在中國出生的陳志，以暴力手段逼迫被誘騙到園區的員工進行詐騙，曾宣稱詐騙園區最高一天可進帳3000萬美元（約9億1800萬台幣）。

美國司法部14日宣布起訴又名「文森」（Vincen）的陳志涉嫌電信詐騙和洗錢罪，同日另提出民事沒收訴訟，沒收詐騙和洗錢所得、現值約150億美元的12萬7000多枚比特幣。司法部長邦迪和副部長布蘭希（Todd Blanche）在聲明中說，「這是歷來最重要的行動之一，打擊全球人口販運和利用網路進行之金融詐欺禍害」，瓦解建立在強迫勞動和欺騙的犯罪帝國。

現年37歲的陳志，在中國出生，具有英國和柬埔寨籍。長期擔任柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）和其父親、前總理洪森的顧問，獲得柬國政府授以「公爵」（neak oknha）榮譽頭銜。

美國司法部指其為「一個龐大網路詐欺帝國幕後首腦」，「直接參與」總部設於柬國的太子控股多座詐騙園區之管理，其進行的所謂「殺豬盤」投資詐騙，是「歷來最大規模之一」，陳志曾吹噓其詐騙園區，最高一天可進帳3000萬美元。

根據起訴書，太子控股在柬國設立至少10座詐騙園區，利用社群媒體、網路簡訊平台，聯絡受害者，花時間培養關係，贏得信任後，再以投資回報為誘餌，詐騙錢財。這些園區有如強迫勞動營，用設有鐵絲刺網的高牆圍起，員工通常是受高薪工作誘騙而來，遭強行扣留工作，不時遭毆打。起訴書附上多張臉上、身上有血淋淋傷口或遭鞭打痕跡的男子照片，其一起案例中，陳志親自批准毆打一名員工，但是提醒其手下「不要打死」。

美國財政部表示，去年美國人遭東南亞詐騙園區詐騙金額至少100億美元，比2023年大增66%，而太子控股集團為「具主宰地位的要角」。目前陳志仍然在逃，若遭美起訴之罪名定罪，最高面臨40年有期徒刑。

「殺豬盤」詐騙受害者出示聯絡訊息。示意圖。（法新社檔案照）

