    首頁 > 國際

    日三在野黨難整合 首相人選僵局延燒

    2025/10/15 20:59 國際新聞中心／綜合報導
    立憲民主黨黨魁野田佳彥（中）、國民民主黨黨魁玉木雄一郎（左）與日本維新會共同代表藤田文武（右）15日舉行會談，試圖整合推出共同首相候選人。（法新社）

    日本三大在野黨領袖15日舉行會談，試圖整合推出共同首相候選人，以在即將召開的國會特別會期中扳倒執政的自由民主黨（自民黨），然而談判最終未能達成共識。立憲民主黨、國民民主黨與日本維新會雖同意繼續協商，但彼此間在憲法修正、集體自衛權與能源政策等重大議題上仍存在「顯著分歧」，使聯合陣營的組建前景充滿變數。

    立憲民主黨黨魁野田佳彥會後表示，已向國民民主黨與維新會提出合作呼籲，盼能在21日開議的特別國會中，共同支持單一候選人爭取首相大位。然而，國民民主黨黨魁玉木雄一郎直言：「在國家安全、憲法改革與能源戰略上，我們與立憲民主黨仍有巨大差距。」日本維新會共同代表藤田文武雖承認野田試圖「折衷妥協」，但強調若要組建聯合政府，立憲民主黨必須先撤回其「零核電」政策、放棄反對行使集體自衛權的立場，並接受修憲提案。

    對此，野田佳彥明確回應，黨內對修憲議題仍需「進一步審慎討論」，且將維持「零核電」的能源方針；至於集體自衛權，雖可能採取較務實的作法，但未承諾全面支持。此番表態顯示，立憲民主黨短期內難以大幅讓步，三黨整合進度恐將延宕。

    玉木雄一郎透露，若有必要，三黨領袖可於20日再度會商，以趕在國會開議前達成共識。目前野田已點名玉木為可能的共同候選人，但玉木強調：「若要組成聯合政府，基本政策共識至關重要，不能只談人選。」

    分析指出，在野黨若無法在21日前克服分歧，首相指名投票恐將延後，甚至可能陷入多輪投票的混戰，日本政壇恐迎來罕見的不確定時期。自民黨新任黨魁高市早苗雖有意成為日本首位女首相，但因盟友公明黨上週宣布退出執政聯盟，使自民黨失去國會多數席次。若三大在野黨能成功結盟，將具備推翻現政府的實力。

