離開英國王室5年！梅根自爆「當年毫無計劃」：全為了築巢、療傷

英國哈利王子的妻子梅根。（美聯社）

英國哈利王子（Prince Harry）的老婆梅根（Meghan Markle）昨（14）日在談及與串流平台Netflix的合約時，竟然把哈利與自己比擬為美國前總統歐巴馬夫婦。梅根也指稱，她與哈利5年前離開英國王室，是為了「築巢」和「療傷」，引發網友們批評。

英媒《每日郵報》今（15）日報導，梅根與哈利在2020年退出英國王室後，就與Netflix簽署了價值1億美元（約新台幣31億元）合約，拍攝紀錄片《哈利與梅根（Harry & Meghan）》。

請繼續往下閱讀...

據報導，今年8月，這對夫婦又稱與Netflix簽訂了1份新的多年「首播權合約」，Netflix將擁有跟他們購買影視作品的權利。但新的合作也引起外界質疑，特別是梅根新的紀錄片《愛你的，梅根（With Love, Meghan）》引發廣泛負評之後，就有傳言Netflix可能想要和他們保持距離。

而梅根昨天出席活動時說，「我和丈夫曾經與Netflix簽訂了全面合作協議，而如今就像歐巴馬夫婦的高地製片公司（Higher Ground）一樣，是與Netflix合約到期後的延伸形式，轉變為首播權合約。」

此外，梅根似乎也暗批英國王室，提到自己與丈夫在5年前離開王室是「築巢」和「療傷」，「我們正在築巢與療傷，我當時也不確定自己是否有足夠的精力去思考，宏偉的夢想是什麼，我們當時根本沒有計劃。」

而《愛你的，梅根》第1季於今年3月上線；第2季則在8月播出，對於是否會有第3季，梅根並未明確回答，只透漏會有節日特輯於11月播出。

