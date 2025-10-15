流亡港人危險！英國與香港引渡條例「有限度恢復」 挨批向北京妥協

香港民運人士2020年反港區國安法示威運動中，拿著英國國民（海外）護照。（路透檔案照）

英國暫停與香港的引渡條例5年後，英國國會14日通過修法，恢復與香港的有限度引渡。對此，流亡英國的香港民運人士擔心，英國重啟與香港之間的引渡後，香港特區政府將藉口各種名目追捕他們，使其陷入險境。

英國《衛報》15日報導，5年前英國因香港鎮壓民主運動以及北京在香港實施港區國安法，而暫停引渡條約，現在國會通過修法，恢復有限引渡。英國內政部指出，暫停引渡條約，使得所有和香港之間的引渡工作無法進行，「即使有強烈的執法理由」，因為在英國「引渡法」中，香港仍列為簽有引渡條約之國家或地區，而這次修法將香港改列為「非條約」國或地區，比照包括中國在內的同類司法管轄區，採個案處理引渡申請。

主管安全事務的內政部副大臣賈維斯（Dan Jarvis）表示，英國「絕不允許」為政治目的的引渡，所有引渡請求均由法院審查，當事人享有上訴權。內政部發言人聲明，「政府在致力人權與法治，毫不妥協，保障所有居住在英國的人，包括許多選擇定居於此的香港人」。

不過，多位異議人士與倡議團體擔心，港府恐利用個案審查程序鎖定政治人物。非政府組織「香港自由委員會基金會」（CFHK）公共事務經理、流亡港人張晞晴表示，「即使現任政府無意把我們交出去，我們也需要具有約束力的承諾，確保這種事情不會在任何未來政府任內發生」。流亡港人、前區議會議員劉珈汶說，英國保證引渡請求必須是「非政治性質」，這個承諾很容易動搖，「光是一份聲明承諾並不夠」。

支持香港民運的保守黨籍國會議員史密斯（Iain Duncan Smith）指出，在目睹支持民運的香港媒體人黎智英遭「作秀審判」後，「我們應該把任何人送回中國的想法視為簡直荒謬」。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行董事裴倫德（Luke de Pulford）呼籲英國政府，提供專責且具體的上訴機制，確保無一個案疏漏。

英國自2021年開放持有英國國民（海外）護照（BNO）港人移居以來，已約22萬名港人移居英國；港府則揚言「追緝到底」，已對38人發布通緝懸賞。現居澳洲、被港府通緝的學者馮崇義（Feng Chongyi）在修法前曾表示，若修法通過，他將避免赴英，他批評英國修法清楚顯示，英國政府「願意妥協，並且與北京合作」。

