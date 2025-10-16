為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    鮭魚之亂輸了！男拚金氏世界紀錄 名字改成「2253字」圓夢

    2025/10/16 00:24 中央社
    Laurence Watkins的全名2253個字、長達6頁，是金氏紀錄認證「全球最長個人姓名」保持人，名字念完要20分鐘。（擷取自Guinness World Records官網）

    Laurence Watkins的全名2253個字、長達6頁，是金氏紀錄認證「全球最長個人姓名」保持人，名字念完要20分鐘。（擷取自Guinness World Records官網）

    來自紐西蘭奧克蘭的退休保全華金斯（Laurence Watkins），手中拿著他長達6頁、記載全部2253個字的出生證明，他是獲得金氏紀錄認證的「全球最長個人姓名」保持人。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，對多數人來說，自我介紹僅僅是短暫的禮儀，幾秒鐘就能完成名字交換。但對華金斯而言，這個簡單的動作卻成了一場耐力挑戰。要念完他全部2253個字構成的名字，得花上20分鐘。

    現年60歲、來自奧克蘭的退休武裝保全華金斯，近日再度獲金氏世界紀錄認證，官方把他原本1992年通過、屬於「全球最長基督教名字」的紀錄，改列為「全球最長個人姓名」並重新計算為2253個名字。

    華金斯1965年以「勞倫斯．葛瑞格里．華金斯」（Laurence Gregory Watkins）的姓名出生。年輕時的他熱愛電視節目「雷普利信不信由你」（Ripley's Believe It or Not!），節目中介紹全球各地的奇聞趣事、非凡人物。

    這份熱情也延伸到金氏世界紀錄大全，他從頭讀到尾，從此萌生一定要入榜的夢想。

    不過，他很快意識到，自己「沒什麼特殊才華，也只是普通人」，若要挑戰成功，最理想的方式就是創造全世界最長的名字。

    現已定居澳洲雪梨並取得公民身分的華金斯，當時花了1個月思索新名字，並付了400紐幣（約230美元）請打字員把名字打在紙上。

    為了取名，他從拉丁文、古英文名字、知名人物、幫寶寶取名字的書籍以及毛利語字典中汲取靈感。

    他還選了Love、Florence等的名字，以及朋友們建議的多個薩摩亞（Samoan）名字、3個日本名字和2個中文名字，其中「Xiao」還拼成「Shal」。

    華金斯在1992年3月拿到金氏世界紀錄頒發的「全球最長基督教名字」認證，當時名字長達2310個字。

    直到上個月，金氏世界紀錄重新核算、改列為「全球最長個人姓名」並修正名字總數為2253個，更精確地反映他的真實紀錄。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播