別與中國軍事合作! 川普警告阿根廷總統：否則「我會非常不高興」

2012年，阿根廷左派政府授權中國，在巴塔哥尼亞內烏肯省興建太空觀測站，使用期限50年。（路透檔案照）

美國總統川普14日向來訪的阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）明確表示，任何中國在阿根廷的軍事活動，都不會受到華府歡迎，「如果這種事情發生，我會非常不高興。」

川普在白宮向米雷伊表示，「你們可以進行一些貿易，但絕對不應該超出那個範圍」，「絕對不應該與中國有任何與軍事相關的合作。」

請繼續往下閱讀...

彭博報導，川普前述發言幾乎明確指向位於阿根廷巴塔哥尼亞地區（Patagonia）的中國太空觀測站，也呼應米雷伊此前承諾將中國「趕出阿根廷」的言論。

2012年，阿根廷當時的左派政府授權中國政府，在巴塔哥尼亞內烏肯省（Neuquén）興建1座占地494英畝的太空觀測站，使用期限50年。米雷伊的前任總統費南德茲（Alberto Fernández）後來又與中國續簽太空探索合作協議。

歷屆美國政府一直懷疑，中國在巴塔哥尼亞的太空觀測站暗中從事軍事活動。拜登政府曾要求米雷伊對該設施進行檢查，但外界並不清楚地方當局，去年究竟在多大程度上落實這項要求。

米雷伊在2年前競選總統期間，曾多次暗示他將反對與中國達成任何協議，但之後態度有所軟化。

在川普發表前述言論後不久，阿根廷安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）否認曾就太空觀測站有過任何具體討論，並強調「我們進行過檢查，目前也持續在檢查，政府對此有一套積極的政策，但今天沒有進一步的進展。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法