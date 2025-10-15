馬達加斯加軍方接管政權 總統傳流亡杜拜

宣布接管政權的馬達加斯加軍方指揮官蘭德里亞尼里納上校。（美聯社）

在經歷三週大規模反政府示威後，馬達加斯加精銳軍事部隊CAPSAT於14日宣布接管國家政權，暫停憲法施行，並解散最高法院與選舉委員會等高層機構，僅保留國民議會（下議院）。此舉發生在國會以130票贊成、逾三分之二門檻通過彈劾總統拉喬利納（Andry Rajoelina）後數小時，標誌著這位執政逾15年的領導人實際權力終結。

CAPSAT指揮官蘭德里亞尼里納上校（Col. Michael Randrianirina）在總統府外宣讀聲明，宣布成立由陸軍、憲兵與國家警察組成的過渡委員會，並由其本人擔任臨時國家元首。他強調將在數日內組建文人政府，並於兩年內推動新憲法公投，恢復民主體制。馬達加斯加憲法法院隨後確認彈劾與蘭德里亞尼里納行動的合法性，確認拉喬利納已無法履行職務。

示威浪潮自9月25日爆發，最初由年輕世代發起，抗議全國長期停電與缺水問題，迅速演變為對總統與執政精英的全面不信任運動。儘管政府實施全國夜間宵禁，衝突仍持續升級，聯合國指出至少22人死、百餘人受傷，惟政府否認此數據。抗議者多為年輕世代，被稱為「Z世代革命」，呼應全球多地青年對經濟困境與貪腐的不滿。

CAPSAT部隊於週末倒戈，公開支持示威者，裝甲車隊巡行首都安塔那那利佛時，受到民眾夾道歡呼。面對國會彈劾，拉喬利納曾試圖解散國民議會以阻止投票，並於全國講話中宣稱自己身處「安全地點」，但未透露行蹤。其辦公室堅稱總統「仍可行使職權」，並譴責軍方行動為「未遂政變」。

傳聞指出，拉喬利納已透過法國協助離境，可能前往杜拜，但尚未獲證實。拉喬利納本人於2009年亦是在軍方支持下發動政變上台，當時遭國際社會廣泛譴責。

法國總統馬克宏已呼籲尊重憲政秩序，警告軍方或外力不得干預青年政治訴求。馬達加斯加於1960年脫離法國殖民統治獨立，但法國至今在該國仍保有政治與經濟影響力。

法語與馬達加斯加語同為官方語言，兩國保持密切往來。拉喬利納據傳持有法國公民身分，若法國疑似動用軍機協助他撤離，將再度引發對「新殖民主義」干涉的批評聲浪。

根據世界銀行數據，馬達加斯加約有3000萬人口，其中高達75%生活在貧窮線以下。儘管該國擁有豐富的自然資源，如全球最大的香草產量與獨特的生態系統，但政府失能、財富分配不均與基礎建設落後，使大多數民眾難以分享經濟成果。

