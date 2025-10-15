哈瑪斯移交遺體出錯 以色列軍方：其中1具非人質

10月15日，以色列特拉維夫，運送遺體的車隊抵達法醫中心，以色列軍警列隊敬禮。（路透）

以色列軍方15日表示，哈瑪斯（Hamas）已移交的8具遺體中，有1具經鑑定後並非遭扣押的人質，為脆弱的以哈停火協議增添緊張情勢。以色列總理納坦雅胡要求哈瑪斯履行協議，歸還所有已故人質遺體，並誓言「直到歸還最後一名」。

據《美聯社》報導，在13日釋放最後20名活著的人質後，哈瑪斯於當天和14日各移交了4具已故人質遺體，以緩解停火協議壓力。以色列原預期將收回28具已故人質遺體。然而，以色列軍方表示，在國家法醫研究所完成檢驗後，發現14日移交的第二批4具遺體中，第4具「與任何一名人質都不符」。

這並非哈瑪斯首次在遺體移交上出錯。今年稍早的另一次停火中，該組織聲稱移交了以色列女性人質希利．畢巴斯（Shiri Bibas）及其兩名兒子的遺體，但檢驗顯示其中一具為巴勒斯坦女性，令以色列社會再次經歷痛苦。

哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Kassem）15日在Telegram上表示，該組織正努力歸還人質遺體，並反控以色列14日在加薩市東部與南部城市拉法（Rafah）的槍擊事件，違反了協議。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則回應，軍方正沿協議規定的部署線行動，並警告任何接近部署線的人都將成為目標。

人質家屬持續施壓 已確認部分遺體身分

根據美國提出的停火計畫，所有活著及已故人質應在13日前移交。但協議也規定了應變機制，若未能按時完成，哈瑪斯應分享已故人質資訊並「盡最大努力」盡快移交。許多人質家屬對緩慢的進度表示失望。

在14日移交的第二批4具遺體中，3具已確認身分，分別為巴魯赫（Uriel Baruch）、尼姆羅迪（Tamir Nimrodi）和利維（Eitan Levi）。巴魯赫在2023年10月7日的諾瓦音樂節（Nova music festival）上被綁架；尼姆羅迪當時在監督對加薩的人道援助；利維則在哈瑪斯襲擊期間，駕車載友人前往貝埃里基布茲（Kibbutz Be’eri）時遭綁。

