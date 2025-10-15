為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    哈瑪斯移交遺體出錯 以色列軍方：其中1具非人質

    2025/10/15 18:20 編譯陳成良／綜合報導
    10月15日，以色列特拉維夫，運送遺體的車隊抵達法醫中心，以色列軍警列隊敬禮。（路透）

    10月15日，以色列特拉維夫，運送遺體的車隊抵達法醫中心，以色列軍警列隊敬禮。（路透）

    以色列軍方15日表示，哈瑪斯（Hamas）已移交的8具遺體中，有1具經鑑定後並非遭扣押的人質，為脆弱的以哈停火協議增添緊張情勢。以色列總理納坦雅胡要求哈瑪斯履行協議，歸還所有已故人質遺體，並誓言「直到歸還最後一名」。

    據《美聯社》報導，在13日釋放最後20名活著的人質後，哈瑪斯於當天和14日各移交了4具已故人質遺體，以緩解停火協議壓力。以色列原預期將收回28具已故人質遺體。然而，以色列軍方表示，在國家法醫研究所完成檢驗後，發現14日移交的第二批4具遺體中，第4具「與任何一名人質都不符」。

    這並非哈瑪斯首次在遺體移交上出錯。今年稍早的另一次停火中，該組織聲稱移交了以色列女性人質希利．畢巴斯（Shiri Bibas）及其兩名兒子的遺體，但檢驗顯示其中一具為巴勒斯坦女性，令以色列社會再次經歷痛苦。

    哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Kassem）15日在Telegram上表示，該組織正努力歸還人質遺體，並反控以色列14日在加薩市東部與南部城市拉法（Rafah）的槍擊事件，違反了協議。以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則回應，軍方正沿協議規定的部署線行動，並警告任何接近部署線的人都將成為目標。

    人質家屬持續施壓 已確認部分遺體身分

    根據美國提出的停火計畫，所有活著及已故人質應在13日前移交。但協議也規定了應變機制，若未能按時完成，哈瑪斯應分享已故人質資訊並「盡最大努力」盡快移交。許多人質家屬對緩慢的進度表示失望。

    在14日移交的第二批4具遺體中，3具已確認身分，分別為巴魯赫（Uriel Baruch）、尼姆羅迪（Tamir Nimrodi）和利維（Eitan Levi）。巴魯赫在2023年10月7日的諾瓦音樂節（Nova music festival）上被綁架；尼姆羅迪當時在監督對加薩的人道援助；利維則在哈瑪斯襲擊期間，駕車載友人前往貝埃里基布茲（Kibbutz Be’eri）時遭綁。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播