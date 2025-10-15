美國德州漢堡店「血腥互毆」 7人被捕、1人重傷 衝突原因曝光

美國德州的漢堡店日前發生7人互毆衝突。（擷取自KABB FOX臉書）

近日一段拍攝於美國德州（Texas）連鎖漢堡店「Whataburger」的群眾互毆影片，在社群媒體上瘋傳。起因是1筆店家送錯的餐點，引爆2組顧客、共7人的激烈衝突，更造成1名男子骨折、腦震盪及身上多處咬痕。

英媒《太陽報》今（15）日報導，這場激烈的群毆發生於Whataburger在德州聖安東尼奧（San Antonio）的分店，共有7人被捲入這場「血腥」的全武行。從曝光影片可見，1名男子被正面重拳猛擊臉部，當場失去重心。

鏡頭接著轉向其他在打鬥的民眾，1名身穿橘色上衣的男子，對著1名已經倒地、正在反抗的男子，揮出一連串猛力的拳頭攻擊。儘管旁觀者有試圖介入阻止，但衝突雙方仍不斷互毆，更有1名男子被鎖頭攻擊，且頭部與臉部持續遭受重擊。

此外，畫面一旁還可見有3名女子，也加入了這場野蠻的打鬥。據報導，1名當時休班的員工亦參與其中，因此事後遭到解雇，其中1名參與打鬥的青少年傷勢嚴重，包含腦震盪、40處撕裂傷、咬傷、手腕骨折、腎臟、肝臟以及肋骨等多處瘀傷。

聖安東尼奧警方表示，這起事件發生於12日凌晨3點，警方接獲報案後就立刻趕往現場。而警方的初步調查結果顯示，這場混戰的導火線是因為送錯餐點而導致誤會。

1名涉案者的母親在臉書上說明事發經過，「另一桌的餐點被誤送到我兒子和他朋友的桌上。」、「但員工並未承認錯誤，反而對另一組顧客說『他們拿了你們的餐。』幾分鐘後，別桌的顧客便走向我兒子他們，過沒幾秒鐘，衝突就從簡單的誤會升級成暴力攻擊。」不過，警方目前尚未證實此說法，但當局已經確認，共有7人被逮捕並控以傷害罪名，相關案情仍在持續調查。

