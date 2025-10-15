蔡國強煙火秀惹議 中國官方立案查處

戶外用品品牌「始祖鳥」聯合爆破藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈點燃名為「升龍」的大型煙火秀，引發廣泛批評。中國官方今天表示，將立案查處蔡國強其工作室破壞草原等違法行為，並追責地方部門幹部（擷取自X）

戶外用品品牌始祖鳥聯合藝術家蔡國強在西藏喜馬拉雅山脈點燃大型煙火秀，引發批評。中國官方今天表示，將立案查處蔡國強其工作室破壞草原等違法行為，並追責地方部門幹部請示報告制度不落實等問題。

央視新聞今天報導，日喀則市調查核查組今天發布情況通報稱，經核查，煙火燃放區域山體海拔4670公尺至5020公尺，影響草地面積30.06公頃，煙火燃放1050盆，燃放時長約52秒。

日喀則市委託生態環境領域權威專業機構和專家，布設多個監測點，經現場踏勘、系統採樣、數據分析、專家論證，作成報告。報告提到，平整作業、人員踩踏及車輛碾壓對土壤草氈層結構造成破壞，破壞面積15.29畝；事件產生的煙火殘留物、塑料碎屑等清理不徹底；煙火燃放產生的瞬時強光與巨響對野生動物造成短時驚擾。

報告認為，本次事件屬於在高原生態敏感區實施的人為擾動活動，對生態環境的影響表現為局部干擾，其短期直接污染及破壞程度雖有限，但潛在的生態風險需監測跟蹤。

情況通報提到，北京蔡國強藝術工作室在煙火秀活動中，存在進入生態脆弱區的草原從事破壞草原的活動、煙火殘留物粉末和塑料碎屑等清理不徹底等行為，涉嫌違反「中國青藏高原生態保護法」、「中國草原法」等相關法律。日喀則市相關行政主管部門依法對上述違法行為立案查處。

通報也提到，日喀則市已委託展開生態環境損害賠償鑑定評估工作，據生態環境損害調查情況，依法追究北京蔡國強藝術工作室生態環境損害賠償和生態修復責任；「始祖鳥」作為此次活動的贊助商，依法承擔相應的生態環境損害賠償和生態修復責任。

另外，該通報也提到對地方相關部門的懲處。通報稱，該煙火秀活動是江孜縣委、縣政府主要領導未經集體研究批准同意實施，存在違規決策問題；縣委、縣政府及其相關部門存在請示報告制度不落實、執法監管不到位、依法履職不力等問題。

通報提到，根據幹部管理權限，自治區紀委監委、自治區黨委組織部已按程序對縣委書記陳昊立案審查調查並免職；對縣長多吉普拉立案審查調查。日喀則市委和市紀委監委、市委組織部已對縣委常委、宣傳部部長倉木決，政府副縣長崔國祿、黃紅梅，縣委宣傳部常務副部長李靜立案審查調查；對縣委常委、政法委書記桑布誡勉；對縣政府副縣長、公安局局長李積平免職；對日喀則市生態環境局江孜縣分局局長次成江措，縣自然資源和林業草原局黨組書記達次免職並立案審查調查。

